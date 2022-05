Periodistas en Sinaloa protestan por Enrique Ramírez, piden que no sea una cifra más

Culiacán, Sin.- Con cartulina en mano, algunos otros con periódicos que esta mañana se llevaron la portada de la noticia del asesinato de Luis Enrique Ramírez y algunos otros con fotografías de otros colegas asesinados, periodistas se plantaron frente a catedral para pedir justicia y mayores garantías laborales.

La representante de la asociación de Periodistas 7 de Junio, María de Los Ángeles Moreno Vargas, lamentó que desde 2004 a la fecha, el asesinato de reporteros y periodistas continúe en aumento, no solo en México, sino también en Sinaloa, donde lamentablemente la mayoría han sido asesinados a manos del crimen organizado.

Exigió por Luis Enrique y por otros periodistas caídos como Humberto Millán y Javier Valdez, justicia, pues mencionó que los comunicadores están hartos de escuchar promesas inconclusas y que la impunidad continúe reinando en este tipo de hechos.

"Luis Enrique Ramírez, una pluma fina, contundente cuando se lo proponía, una perdida para el periodismo sinaloense porque no murió por causas comunes, lo asesinaron y eso es algo terrible para el periodismo. No queremos que las autoridades lo vean como un asesinato más o un periodista más, exigimos en los hechos justicia, no palabra donde digan que esto no quedará impune porque lo hemos escuchado muchas veces", dijo.

Moreno Vargas recordó que de todos los crímenes que se han registrado en contra de periodistas sinaloenses, solo el caso de Javier Valdez ha tenido justicia, a medias, tras la detención de dos hombres que participaron en el hecho, sin embargo, expuso que los autores intelectuales del crimen continúan libres.

"Reiteramos, una vez más, que exigimos a las autoridades estatales y federales, que se haga justicia en este y en los demás casos que siguen impunes, a excepción de Javier Valdez, donde hay dos detenidos y sentenciados, los demás, no hay nadie que esté en la cárcel purgando una sentencia", subrayó.

Ángeles Moreno reveló que incluso Ramírez Ramos ya había manifestado sentirse inseguro y que incluso en una época había salido de Sinaloa para ponerse a salvo.

En el evento, la mayoría de los periodistas, principalmente los de la vieja escuelas, se mostraron tristes, impotentes con sed de justicia, pues aseguran que hoy en día el periodismo es una labor de alto riesgo donde el crimen organizado y los gobierno silencian la libertad de prensa, atemorizan a los comunicadores y no permiten que las verdades salgan a la luz.

Sobre Enrique Ramírez

Luis Enrique, habría colaborado con medios de talla nacional, entre ellos La jornada, Milenio, noticias y El Universal.

Ganó premios de carácter nacional y estatal y también dedico parte de su trayectoria a los temas culturales.

