¡A Favor de Tlaxcala! Covid-19: oportunidad para concordia política

El hecho de que como sociedad no sepamos cuando regresaremos a nuestra “normalidad” política, productiva y social que nos fue arrebatada por el Covid 19, no significa que no estemos enojados, preocupados o que hayamos dejado de pensar en las diferentes consecuencias que la pandemia seguramente nos dejará; y si a esto le sumamos la polarización social generada desde la Federación, el autoritarismo con el que se han tomado decisiones políticas, más los errores cometidos en materia de seguridad y en cuestiones productivas… están configurando un caldo de cultivo muy peligroso para la inmediata tranquilidad de las familias de México





Dicho de otra manera, los distintos análisis y escenarios que hay para México son altamente preocupantes para tod@s, pues son coincidentes en que la estamos pasando muy mal, y que no se aprecia la luz al final del túnel. Sólo cuatro datos al respecto: 1) De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y la CONCAMIN, el escenario económico para 2020 es que enfrentaremos el mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial, pues el PIB caerá entre -3.1% y -5.7%, lo que significa –irremediablemente- fuertes pérdidas de empleos, depreciación profunda del peso, baja inversión, entre otras cosas más, 2) Los datos preliminares de la SSPyPC nos revelan que en los primeros cuatro meses de este año se registró el nivel record de asesinatos con 11 mil 535, y 3) El SNSP reporta que en estos mismos 4 meses de 2020, un total de 987 mujeres han sido asesinadas en México, y 4) Que en los primeros tres meses de este año se han presentado 63 mil 104 denuncias por delitos contra la familia, es decir 20.7% más con respecto a 2019, datos también del SNSP.

Por lo tanto, es altamente preocupante que sigamos “echando gasolina a la hoguera” con afirmaciones temerarias y obsoletas como “estás conmigo o en contra de mí” o como “somos liberales o conservadores”, cuando lo que requiere el País es que los liderazgos sociales, políticos y productivos dejen de polarizar a la ciudadanía y se ocupen mejor de construir ya la PAZ en casa, en las fuentes de empleo, en la escuela y en la calle, utilizando una herramienta llamada concordia política.

No esperemos a que la sociedad se desespere y actúe, no esperemos a que los estallidos sociales se conviertan en cotidianidad, no esperemos a que los futuros procesos electorales se conviertan en un escenario “vale todo”, pues las consecuencias no solo dañaran a mucha gente sino que está comprobado que una gobernabilidad alterada es más desastrosa y más difícil de recomponer que la propia economía nacional.

Luego entonces, y por el bien de Tlaxcala y de México hacemos un atento llamado al Gobierno en todos sus niveles, a los poderes legislativos y judiciales, así como a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales y sindicales, a que adoptemos una actitud institucional de concordia política que favorezca la construcción de acuerdos, que permita la colaboración, que regenere la credibilidad de la ciudadanía sobre su gobierno y sobre los partidos políticos, y que sobre todo construya una nueva cohesión social.

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala