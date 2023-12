Blanco y Negro | El círculo cerrado de la Liga de Expansión MX

La Liga de Expansión MX ha perdido credibilidad porque se ha convertido en un círculo cerrado de entrenadores y jugadores, que solamente dan vuelta a su participación, pasando de un equipo a otro.

En común ver los partidos y encontrar en filas de diferentes conjuntos a futbolistas que formaron parte de los Coyotes de Tlaxcala. A esto le llamo más de lo mismo y que termina por darle atole con el dedo a la afición.

Y en ese sentido, vemos el punto relacionado a los técnicos, los que también son despedidos de un club y mañana están en las filas de otro.

El último caso, que aún no ha sido oficializado, pero que fue informado en redes del club, es la incorporación como entrenador de Coyotes del rudo Francisco Ramírez, el mismo que ha sido protagonista de actos de violencia dentro y fuera de cancha, pero sigue incrustado en el “círculo de amigos”.

En la Liga de Expansión MX ya pasó por equipos como Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dorados de Sinaloa, Tepatitlán y Toros del Celaya.

Ahora llega a un Tlaxcala FC que Dios solo sabe cuál es su destino ante la conformación de un grupo de jugadores de nivel medio a bajo, que han sido en gran parte, desecho de otros clubes.

Al sonorense, conocido como kardashian, le esperan momentos difíciles con un grupo de futbolistas, que en el torneo anterior sumieron a los Coyotes al último general de la tabla general.

Para enero comenzará el segundo torneo de la Temporada 2023-2024 y se escucha en el medio futbolístico nacional que puede ser el último para Tlaxcala FC en este organismo, en el que juega como invitado. Ante esta óptica su futuro avizora la Liga Premier, en donde fue protagonista al ganar dos campeonatos. Por lo pronto, estamos en diciembre, a poco más de un mes del arranque del próximo campeonato, y no sabe si llegarán nuevos jugadores, como ha sido la costumbre de la directiva de este equipo, que no tiene identidad con los tlaxcaltecas, desde el punto de vista que no juegan futbolistas de la entidad y tampoco trabaja sistemáticamente con fuerzas básicas para detectar talento, que lo lleve al profesionalismo.

Sus filiales han terminado por ser negocio de los entrenadores que las dirigen, porque muchos cobran cuotas a los padres de familia por tener a sus hijos en estos clubes infantiles y juveniles.





NO A LA SUB-23

Otro punto que no fue confirmado y que seguramente será rechazado en la próxima junta de presidentes de equipos de la Liga de Expansión MX es convertir al organismo en una categoría sub-23.

Al no ser así seguirá tapizada de extranjeros que han perdido oportunidad de jugar en el máximo circuito y que llegan a pesetear para mantener ingresos económicos, que les permitan subsistir y ayudar a sus familias.





RELLENO

El detalle que esta liga al no tener ascenso y descenso pierde interés y se convierte en un relleno del futbol profesional, que poco o nada aporta al crecimiento de los jugadores mexicanos.