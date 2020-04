Espacio ITE | Ante la emergencia sanitaria, si puedes, #QuédateEnCasa

ERIKA PERIAÑEZ RODRÍGUEZ*

Al inició de esta semana, el Consejo de Salubridad General, a través del Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS.CoV2 (COVID-19), en ese sentido, a fin de garantizar el derecho a toda persona a la protección de la salud, como lo establecen los artículos 4 párrafo cuarto, 73 fracción XVI, bases 1ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno federal estableció una serie de medidas de seguridad sanitaria, de aplicación en todo el territorio nacional, entre ellas:Suspensión inmediata de actividades no esenciales, para el sector público, privado y social, al 30 de abril de este año; las actividades que no se suspenden en este lapso de tiempo son: las esenciales para la salud; seguridad pública y protección ciudadana; de defensa de la integridad y soberanía nacional; procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.

Así mismo continuaran los servicios considerados como esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía, entre ellos, los programas sociales del gobierno, la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, transporte público, infraestructura hospitalaria y media de primer nivel, entre otros.

En todos los sectores y actividades que se han definido como esenciales, se evitará reuniones o congregaciones de más de 50 personas, así como seguir las recomendaciones implementadas hasta el día de hoy; lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, y todas las medidas de sana distancia.

Ante la advertencia de que la fase 3 de propagación del COVID-19, llegará, el exhorto que hacen las autoridades es que, las personas que no participen en actividades laborales esenciales cumplan resguardo domiciliario corresponsable al 30 de abril del presente año, la medida aplica de manera estricta a las personas mayores de 60 años, hipertensas, diabéticas, con enfermedades cardiacas o de pulmón, en estado de embarazo o puerperio inmediato, aunque trabajen en actividades esenciales.

Dentro de las medidas que se deberán postergar hasta nuevo aviso están todos los procesos electorales, censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional, que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara entre las mismas.

Del punto anterior, cabe destacar que, en el presente año, están programados dos procesos electorales locales, en los hermanos estados de Coahuila e Hidalgo, los cuales establece la Constitución de nuestro país, la renovación de los poderes se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, el primer domingo de junio; en este sentido, el planteamiento del Consejo de Salubridad General, de posponer los procesos electorales, pondera el derecho a la salud por encima de los derechos político electorales. Esta decisión no es diferente a las que han tomado otros países con elecciones en estos meses, como Estados Unidos y Bolivia, entre otros.

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria, en Tlaxcala, tango los diferentes órdenes de gobierno, como los poderes de la entidad y organismos autónomos han tomado medidas anticipadas incluso a la federación, para prevenir la propagación de este letal virus, los medios de comunicación en corresponsabilidad, han emprendido una campaña de difusión de la importancia de quedarse en casa y las medidas preventivas.

Sé que no todas y todos tenemos la posibilidad de resguardarnos, que hay miles de familias que trabajan día a día, para llevar el sustento a sus hogares, pero también he visto, como familias enteras pasean en parques, van de compras y hacen su rutina sin ninguna precaución, y no, no es como dijo algún político, que la pobreza te hace inmune, al contrario, los impactos de esta pandemia, serán más diferenciados con efectos de desventaja para los sectores estructuralmente vulnerables, por ahora lo que si podemos hacer es cuidarnos y con ello cuidar a nuestras familias, la forma de hacerlo, si puedes, es #QuédateEnCasa.