Momento Corporativo | Política pública de salud para no prohibir

"Yo soy partidario de que se oriente y se dé información, no se deben de prohibir las cosas”, respondió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionó sobre la restricción para alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad en Oaxaca. El mensaje no sólo fue un aliciente para las industrias duramente señaladas como causantes de los problemas de obesidad en México cuando es un tema multifactorial y cuya única solución, como desde hace años propone la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas que dirige Jorge Terrazas, es el diseño de una política pública en materia de salud que mejore los hábitos y conocimiento y donde participen las autoridades, la industria y los propios consumidores. Y en la reciente reunión que el primer mandatario sostuvo con la plana mayor de The Coca Cola Company, que encabezó el CEO James Quincey; Brian Smith, director global de operaciones; y Roberto Mercadé, responsable de las operaciones en México, se refrendó la disposición de mantener un diálogo abierto con las instancias del gobierno para avanzar de manera conjunta en la agenda de salud pública; reforzar las campañas de educación para que los consumidores tomen decisiones informadas; continuar con la innovación del portafolio de bebidas para reducir calorias y fortalecer nutrimentos, y al mismo tiempo el sistema embotellador compartió sus iniciativas para apoyar la reactivación económica del país en segmentos tan relevantes como el pequeño comercio y el campo. Y el potencial cambio de señales también podría aliviar la justificada preocupaciòn de los productores nacionales de azúcar de caña, insumo que sin sustento se sataniza al catalagorse como culpable de la obesidad y otros problemas de salud, y del comportamiento de la demanda depende el futuro de un sector altamente intensivo en mano de obra como advirtió la Cámara Nacional de la Industria Azucarera de Juan Cortina Gallardo.

¡Touchdown!

Affizionados, el canal de contenidos deportivos exclusivos de la plataforma izzi, sumó a su oferta los partidos de la temporada regular de la NFL todos los domingos a medio día gracias a la alianza que firmó con la mayor liga de fútbol americano profesional en el mundo para mejorar su propuesta de programación para las audiencias de México. Affizionados ya cuenta con los derechos de transmisión de la Liga MX de los equipos Chivas, Atlas y Tigres de la UANL.

Detalle bursátil

Con el reciente rally de las acciones de Bioppapel que preside Miguel Rincón, de 67% en sólo tres día, se reconoció la mayor parte del atractivo precio que ofreció Enverlis para comprar 17% del capital del fabricante de papel, y ahora falta conocer la reacción a la oferta porque si la compra no permite que los accionistas controladores alcancen 95% del total de las acciones entonces se cancela la oferta y no se lanzará una segunda convocatoria.