Nada Personal / Semana perdida

A los dirigentes de los partidos políticos con registro en Tlaxcala les salió “el tiro por la culata” y, al estirar la liga hasta reventarla, les quitaron a sus candidatos una semana para hacer campaña.

Ante su falta de capacidad para aterrizar acuerdos y elegir con prontitud a sus abanderados a las diputaciones locales, integrantes de los 60 ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad en disputa, hoy varios de ellos tienen más probabilidades de perder que de ganar.

Aunque tuvieron 17 días para presentar sus postulaciones, irónicamente el 90 % de las más de 12 mil 750 solicitudes de registro de candidatos fueron entregadas al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el último día del plazo que tuvieron para ello (21 de abril).

Si bien el calendario marca que las campañas electorales debían arrancar el primer minuto del 30 de abril, el organismo electoral no logró procesar todas esas postulaciones en los ocho días que tuvo para revisarlas y determinar su procedencia y, hoy, es el día que aspirantes a presidencias de comunidad de los partidos Morena, del Trabajo, Fuerza por México, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza todavía no pueden hacer campaña.

De este batidillo no hay mayores responsables que los dirigentes de los partidos políticos, porque absolutamente todos tuvieron inconsistencias, pero para limpiar su culpa se les ha hecho más fácil descalificar al árbitro electoral.

El colmo de todo esto es que los propios dirigentes presumen tener vasta experiencia en el quehacer político, pero con sus pifias queda demostrado que están más inexpertos que los diputados suplentes que subieron al cargo en la LXIV Legislatura.

No solo eso, tampoco hay que perder de vista que los dirigentes partidistas que se quejan son los mismos que burlaron la ley al registrar a personas que no cumplen con las acciones afirmativas y flagrantemente le tratan de ver la cara a los electores al pedirles su voto, pero de eso ya no se acuerdan.

Y ya que hablamos de los diputados locales, es preciso decir con todas sus letras que esos legisladores que buscan la reelección también son responsables de este embrollo al no modificar la ley electoral cuando ocuparon su cargo, pues de haberlo hecho, hoy no habría solicitudes para solventar inconsistencias y cumplir requerimientos.

Por si no se han dado cuenta, los más afectados son los ciudadanos pues están confundidos ante lo desastroso que ha resultado el inicio de campañas y no tener la posibilidad de escuchar y comparar en su totalidad las ofertas que presentan los diferentes candidatos.

De eso que dijo el exgobernador y candidato plurinominal del PAC, Héctor Israel Ortiz Ortiz, de que existe un sesgo en las resoluciones extemporáneas del ITE con el afán de afectar a partidos políticos contrarios al que se encuentra en el gobierno estatal y aliados, mejor ni hablamos, pues ya sabemos hacia dónde va dirigido ese dardo y cuál es su verdadera intención

Por cierto, tras la rueda de prensa que -después de muchos años en la congeladora política- dio el exmandatario, no faltó quien dijo que si Héctor Ortiz Ortiz realmente quiere regresar a la arena política, hubiera contendido por el Distrito 07, con cabecera en la capital, pero seguramente tuvo temor a ser derrotado en las urnas, como ocurrió en 2012 cuando quiso ser senador y no logró ese sueño.

De película

Hagan sus apuestas porque en distintos distritos electorales y municipios se antojan finales de película.

Uno de ellos es Chiautempan, donde Blanca Angulo (Morena), Nicolás Gutiérrez (PAN-PRI); Guillermo Berruecos (Panal); Alejandro Netzahualcóyotl (PRD) y Ángel Meneses (Movimiento Ciudadano) arrancaron con evidente respaldo.

Algo similar se vislumbra en Huamantla al contender por la alcaldía Juan Carlos Pimentel (Morena), Salvador Santos (Verde) y Carlos Ixtlapale (PT), aunque ya se verá qué tanto le resulta al morenista haber sumado al impresentable exalcalde Jorge Sánchez Jasso, quien tiene serios pendientes ante la Auditoría Superior por varios millones de pesos.

Caso contrario, en Apizaco los morenistas la tienen muy difícil, pues el alcalde con licencia Pablo Badillo Sánchez fue arropado el pasado domingo por más de siete mil personas (según sus registros), mientras que sus contendientes Javier Rivera (Morena) y Juan Carlos Sánchez (PAC) tuvieron escasa presencia ciudadana, al grado que sus equipos se notaron moralmente derrotados en su primer día de campaña, pero como en el beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba.

Adivina adivinador…

¿A qué se deberá que en los corrillos políticos muchos se preguntan quién ganará en el Distrito 12, si Bladimir Zainos o Miguel Covarrubias?

Un dato: quienes conocen a ambos afirman que entre ellos hay más que… una rivalidad política.

