Participación ciudadana en defensa del INE

La defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) no concluye con las marchas celebradas el domingo pasado; los ciudadanos debemos estar atentos para evitar que en el Congreso se apruebe una reforma electoral regresiva. Desde el sector patronal celebramos y reconocemos a los cientos de miles de mexicanos que en cada plaza pública, avenida, parque, punto de reunión o desde la virtualidad realizaron este domingo 13 de noviembre, una acción contundente para manifestar su respaldo al INE.

En Coparmex estamos convencidos que las expresiones pacíficas, constituyen herramientas efectivas de participación ciudadana que pueden acompañar al diálogo, tan necesario para detener reformas como la electoral, que busca transformar un sistema que funciona, que representa la voluntad ciudadana y que fortalece a nuestra democracia, en uno sin garantías y sin certidumbre.

Aplaudimos a todos aquellos mexicanos que salieron a las calles en libertad, en paz, con una causa común: defender al INE ciudadano; un órgano que en los últimos 30 años ha organizado procesos electorales transparentes que han permitido la alternancia pacífica en el poder.

Sin duda, vivimos un gran momento social y estamos convencidos que debemos trabajar para consolidar la unión, la fortaleza y la convicción mostradas en cada rincón del territorio nacional para evitar que en el Congreso se apruebe una reforma constitucional electoral regresiva, que destruya lo que hemos edificado para tener en México elecciones libres y transparentes organizadas por un árbitro autónomo e independiente del Gobierno.

Convocamos a la ciudadanía a permanecer unidos, con un objetivo claro de defender al INE y preservar nuestra democracia; un país democrático garantiza a sus ciudadanos el poder gozar de sus libertades en plenitud, ejercer sus derechos y elegir en libertad a sus gobernantes.

A nuestros diputados y senadores les invitamos a escuchar la voz de la ciudadanía, a poner por encima de los intereses de grupo el bien mayor de la nación. Este es el momento de actuar con responsabilidad, con altitud de miras y lealtad a México, con la convicción de hacer valer la sana división de poderes y el equilibrio en nuestro país.

Por ello, el Congreso debe tomar “sana distancia” de los demás poderes. La toma de decisiones de los legisladores debe darse con autonomía e independencia ya que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. De poco sirve un Poder Legislativo plegado a la voluntad de otro poder; México ya lo vivió por décadas y el saldo no fue positivo. Necesitamos equilibrios, pesos y contrapesos para que no existan abusos ni éste se use para fines personales. La división de poderes es condición fundamental de la democracia.

Hay temas que requieren una mayor reflexión como el Presupuesto de Egresos para 2023 (PEF2023), pues éste genera más dudas que certezas, no atiende debidamente las prioridades que tenemos como sociedad en materia de salud, alimentación, seguridad y educación; y no sólo eso, vulnera la vigencia de nuestra democracia y del Estado de Derecho. Un grave riesgo que advertimos es el de tener que enfrentar más deuda sin que esta se traduzca en inversión productiva.

Son estos temas en donde los legisladores y el Gobierno Federal deben focalizar su atención en favor de los mexicanos, se debe enmendar el PEF2023 para hacerlo sensible y coherente con los requerimientos de las familias y a aprovecharlo como lo que puede ser, una palanca para el crecimiento del país si es que pone a las personas al centro.

Reiteramos nuestro llamado al Gobierno de México para entablar un diálogo respetuoso, en el que evitemos la polarización, las descalificaciones y la desacreditación de la voz de la ciudadanía.

En Coparmex, seguiremos impulsando la estrategia #YoDefiendoAlINE, pues estamos seguros que contar con un órgano electoral confiable, que acata la ley y que garantiza elecciones limpias, contribuye a que en nuestro país existan democracia y paz social.

*Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

