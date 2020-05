Ambar, ama los reflectores

Ambarzareth Álvarez Sánchez es Miss Teen Universe 2019. Ella es una joven soñadora y capaz de realizar lo imposible en realidad y es carismática; sus deseos de ser modelo de renombre poco a poco se van realizando, su personalidad y seguridad, la hacen ser una de las soberanas favoritas de la entidad.

Tiene 16 años, cursa el segundo semestre de prepa; tiene una estatura de 1.65 metros, ha sido también Miss Teen Universe Apetatitlán 2019 y, con el apoyo de su querida madre, la señora Nancy Nayubell Sánchez Blancas, Ambar como de cariño le dicen, dejará huella en este ámbito.

Ambar se describe como una persona muy altruista y espontánea /CORTESÍA AMBARZARETH ÁLVAREZ

Ambar, ¿Qué pensaste al ganar este importante certamen de belleza?

Estaba muy feliz, porque mi esfuerzo, dedicación y perseverancia habían rendido frutos.

¿Qué significa para ti esta corona?

Para mí es una gran responsabilidad, al ser una reina con intenciones altruistas.

¿Deseabas ser representante de belleza cuando eras niña o soñabas otras cosas?

Siempre soñé con ser modelo o reina de belleza y también un gran médico para mostrar que la belleza y la inteligencia pueden llevarse bien.

¿Te gustaría enfocar tu vida hacia las pasarelas o esto es solo algo temporal?

Me gusta mucho la vida de los reflectores y espero tener la oportunidad de seguir haciéndolo.

¿Tienes algún modelo a seguir, es decir alguien a quien admires en el mundo de las misses?

Daniela Mora, Miss Teen Internacional por ser mexicana ganadora estatal y aparte ganadora internacional; Daniela Aguilar, Miss Teen Universe Tlaxcala 2018 y Sofía Aragón, finalista de Miss Universo.

¿Quién te animó a participar?

Mi mami me animó, ya que siempre creyó en mí.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta leer, salir con mis amigos, apoyar a la gente que lo necesita y escuchar música.

¿Cuál es tu mayor virtud?

Creo que soy una persona muy altruista y espontánea.

¿Cuál es tu mayor defecto?

Yo no creo que sea un defecto pero me he perdido muchas oportunidades por ser algo introvertida.

¿Algo que no te guste?

Las personas que tratan mal a los animalitos.

¿Tu película favorita?

“Como agua para chocolate”, del director mexicano Alfonso Arau.

¿Tu artista favorito?

J Balvin.

¿Tu canción del momento?

“Amarillo”, de J Balvin.

¿Dinos tres cosas que nadie sepa de ti?

Soy una persona alegre y muy amistosa, soy Aries y mi animal favorito son los ajolotes, los xoloitzcuintles y los gatos, los dos primeros por su misticismo en el mundo prehispánico.

