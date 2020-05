Mi pasión son las pasarelas: Danyela Suárez

Danyela Suárez Aguilar, es una modelo y reina de belleza que en el 2018 y 2019 cautivó por la gran belleza que posee, pero no solo eso, seguido la veíamos aparecer en sus redes sociales por su enorme corazón altruista con los niños de cáncer en Tlaxcala. Es una joven de apenas 20 años de edad que se ganó la admiración y cariño de las y los tlaxcaltecas.

Las últimas veces que la vimos fue en la Feria Tlaxcala 2019, al poseer la corona como reina de esta importante fiesta de la entidad; posteriormente, en la entrega de la corona de su reinado de Miss Teen Universe Tlaxcala a la nueva soberana. Muchos se han preguntado ¿qué ha sido de Dany en estos últimos meses?, pues parece que ha desaparecido de los reflectores de este ámbito; la respuesta la dice ella, en una amena plática exclusiva para Círculos.

Es una mujer soñadora y altruista/CORTESÍA DANYELA SUÁREZ

Dany te hemos visto un poco alejada de las pasarelas, después de tu corona como Teen Universe y de tu corona como reina de la Feria Tlaxcala 2019, ¿qué haz hecho todo este tiempo?

Me he metido por completo a mi carrera (Ciencias de la Comunicación), y a pesar del confinamiento, he seguido mis rutinas de ejercicio y alimentación balanceada y así mismo sigo preparándome en lo que me gusta, las pasarelas y todo lo relacionado a belleza.

¿Tienes pensado alejarte de las pasarelas?

No, porque es algo que me apasiona.

¿Qué habrá de Dany en este año?

Haré lo que me encanta, lo que me apasiona pero ahora siendo parte de la preparación de las niñas que quieren cumplir su sueño en la plataforma más importante a nivel internacional Teen Universe México.

¿Te volveremos a ver en algún otro certamen de belleza?

Por el momento no está en mis planes.

Tuvo la corona rosa de Miss Teen Universe Tlaxcala 2018/CORTESÍA DANYELA SUÁREZ

En tus palabras, ¿por qué una sociedad no podría vivir sin una reina de belleza?

Porque es un factor importante para sumar a jóvenes, niños y adultos para apoyar en distintas causas que aquejan a nuestro estado. Mi filosofía siempre ha sido #una mujer tiene que ser auténtica y sobretodo ser coherente en lo que representa y lo que realiza”; porque no solo es ser bella por fuera, sino desde tu corazón y reflejarlo en tu persona.

Para ti Dany, ¿qué es más importante: tener buen corazón o ser inteligente?

Son fundamentales las dos, porque la ausencia de una te genera a perder tu esencia.

¿Has sido reina desde siempre?

No, esto surgió como una inquietud y un sueño y se volvió un estilo de vida.

¿Qué porcentaje de una reina debe ser real?

El 100% de su transparencia, honestidad y compromiso para ser digna representante.

¿A una reina le gusta que la vistan o ella misma decide qué ponerse?

Se requiere de apoyo profesional, para que vaya acorde a la personalidad y ocasión.

Dany, por último dime, durante el tiempo que has estado detrás de cámaras y te han entrevistado mucho, ¿hay alguna pregunta que quisieras que te hicieran?

Sí.

¿Cuál es?

Me hubiera gustado que se interesaran más en saber por qué decidí entregar mi tiempo completo, durante un año, a los reinados y cómo me visualizaba en un futuro.

Le dediqué el tiempo completo para disfrutar mi sueño y así cumplir con mi compromiso de ayudar a las causas sociales como: apoyar a los niños con cáncer, donación de órganos, cuidado del medio ambiente, etcétera. Una de mis metas es guiar y motivar a las adolescentes ya que es una etapa determinante para que se forme una mujer tlaxcalteca empoderada.

Actualmente es coach de pasarela e imagen de Teen Universe Tlaxcala, bajo la dirección de un Oscar San Luis.

