Bety Nava dice adiós a la corona

Bety Nava terminó su reinado con gran orgullo y felicidad de haber representado a Tlaxcala en eventos importantes y ante otras entidades, donde aplaudieron cada presentación de la jovencita que a diario se preparaba para dar lo mejor de ella en todos lados. Su corona fue Miss Continental Tlaxcala 2021.

Hoy termina una etapa muy bonita de mi vida, fue un orgullo representar a Tlaxcala con una de las coronas más importantes de los certámenes de belleza. Fue una experiencia inolvidable conocí a nuevas amigas, lugares encantadores que me llevó en el corazón, además, de conocer a fondo mi bella tierra Tlaxcala

La hermosa joven se coronó gracias no solamente a su espectacular belleza sino también a su carisma y personalidad, fue una de las soberanas que estuvo muy activa en redes sociales y en sus proyectos pese a la situación que le tocó vivir que fue la pandemia, sin embargo, siempre buscó la manera de estar presente donde la invitaban, eso sí, con todas las medidas sanitarias.

Foto: Cortesía | Bety Nava

- ¿Seguirás buscando oportunidades en certámenes de belleza?

Si, quizás sí, pero por el momento me voy a enfocar a mis estudios, pero de que hay más Bety en pasarelas, lo habrá, hay proyectos, pero no me adelanto a nada, cuando ya los tenga bien firmes, El Sol de Tlaxcala será el primero que lo sabrá, además estoy muy agradecida con ustedes, quienes siempre siguieron mis pasos en mi reinado y por apoyarme en un año muy difícil, pero que sacamos muy satisfechos.

- ¿Qué es lo que más te gustó o disfrutaste de tu reinado?

En realidad todo, pero si se trata de decir algo específico, fue el conocer todo mi Tlaxcala, estar cerca de mí gente, saber lo que hacen, y encontré mucha gente talentosa que le hace falta que se le apoye, descubrí nuevos lugares y paisajes que jamás se sabía de ellos y los aproveche para algunas sesiones fotográficas, realmente Tlaxcala es un lugar de tranquilidad.

- ¿Cuáles son las palabras que le dirías a tu sucesora?

Que ame la corona como yo lo hice, que ponga en alto a Tlaxcala y que en el camino habrá quizás cosas que la hagan sentir que se rinda, pero que siempre vea hacia adelante y omita todo lo malo, que a te todos demuestre seguridad y siempre tenga una sonrisa, aunque por dentro este mal, y eso hará que siempre triunfe, que nada le detenga.

- Cuéntanos, ¿Tuviste decepciones durante tu reinado?

Creo es como todo, no falta una piedrita mala que no se pueda hacer a un lado, siempre me enfoque en lo positivo y nunca me vieron rendir, siempre me dije que yo podía e ignoraba todo tipo de comentario negativo y aquí sigo, triunfando.

- Por último ¿Crees que los sueños se hacen realidad?

Sí, solo es cuestión de trabajar y tener perseverancia.

