Tlaxcalteca se luce en Miss Teen México

Ser reina de belleza implica muchas cosas, dejar por un momento a tu familia y amigos, pero también tiene la dicha de conocer otros lugares y nuevas amistades, tal es el caso de Atziri Meléndez, una joven tlaxcalteca que esta haciendo realidad una de sus grandes metas en su vida, el saber lo que es ser soberana y posar ante importantes pasarelas moda, actualmente tiene el título de belleza Miss Teen Tlaxcala 2021 y hace días participó en el certamen nacional donde obtuvo el lugar número quince, y con gran orgullo puso en alto el nombre de la entidad en Jalisco.

- Atziri, cuéntanos sobre el certamen nacional, ¿Dónde fue, cuantos días duró?

La concentración nacional duro cinco días la sede fue en el municipio de Guadalajara Jalisco, teniendo la final nacional en Ocotlán Jalisco.

- ¿Cuál fue tu experiencia en este certamen de belleza?

La mejor de mi vida, compartí escenario y pasarela con chicas de los diferentes estados de la República Mexicana. La experiencia fue muy padre por qué aparte de convivir y conocer a muchas chicas compartimos está bonita experiencia, bailamos, cantamos, disfrutamos, conocimos Jalisco e hicimos diferentes sesiones de fotos.

- ¿Cuál fue tu preliminar?

Un Fashion Show que constó de seis pasarelas con diferentes oufits con temáticas diferentes como Mexican Countor, Tradicional, Plástic, Vestido de noche, volátil y brillos.

- ¿De la final cual fue?

La final nacional constó de diferentes etapas, que fueron auto presentación, pasarela en traje de baño, pasarela en vestido de noche y ronda de preguntas, final donde logré posicionar a Tlaxcala dentro del top 15.

- ¿Qué sientes el saber que Tlaxcala estuvo presente en tan importante certamen?

Gritar Tlaxcala ante México fue en definitiva algo que me llenó de orgullo, soy tlaxcalteca orgullosamente, es por eso que llevé a esta concentración nacional el talento de diseñadores Tlaxcaltecas como de Delirium Rose de Nayeli Meléndez, Edgar García, Miranda y Andrea Hernández, Fábrica de reinas, AYI Pride y claro también llevé hasta Jalisco el riquísimo pan de fiesta de San Juan Totolac, para que todos allá lo probaran.

Si bien, me hubiera gustado llegar más lejos y traer corona nacional a Tlaxcala me siento feliz de haber posicionado a Tlaxcala en un buen lugar, además de que me siento muy agradecida con Dios y la vida de poner cosas tan padres en mi camino y claro estoy muy agradecida con mi familia por siempre estar, con mis patrocinadores por ser parte de esto y con todos por el apoyo, ánimo y porras que me dieron.

- ¿Qué sigue después de esta participación a nivel nacional?

Ahorita me encuentro con toda mi atención en la escuela y proyectos que tengo por ahí, pero si se me da la oportunidad de volver a participar, con gusto la tomaré.

Es así como esta joven soñadora puso en alto el nombre de la entidad, en Jalisco.

