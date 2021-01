Diseño y transformación | Armando Corona renueva imagen

¡Innovador! esa es la palabra en estos momentos, para restructurar nuestra manera de ver la vida con mucho más esencia, por supuesto que con tanta energía reprimida por la pandemia, invite al cantautor Armando Corona, para explayarnos con una rica plática y aprovechamos el momento para refrescar su imagen.

El huamantleco acudió muy puntual a la cita, con ansiedad de compartirnos cómo han sido estos días donde todo se paralizó; con una discreta sonrisa dijo - he estado componiendo, acabo de grabar una canción que está sonando en estos momentos, se llama “princesa no me dejes”, la pueden encontrar en YouTube, entre otras que son composiciones mías-.

Foto: Arled Jarillo

Salpicándome de su entusiasmo le pregunté: -¿cómo proyectar en estos momentos todo tu talento?, sonriendo me contestó: -como lo acabas de decir, renovándonos, he hecho algunas presentaciones con muy poca gente y cuidando la sana distancia, ya sabes, todos los protocolos están presente en mis shows-.¡Claro! El cuidarse uno cuida a los demás- contesté-, así que lo invité a pasar para realizarle un nuevo look, que pueden apreciar a través del diario.

A Armando le realizamos unas mechas en color cobre para realzar el tono de su piel, que es moreno, con este efecto podrá lucir un poco bronceado, éstas son las ventajas de jugar con la gama de colores, ¡claro! Por expertos. En cuanto al corte, es muy práctico, un poco de cera y ¡listo!

Así es como luce ahora el cantautor Armando Corona, a quien le agradezco que nos allá dado la oportunidad de conocer un poco más de él y de su talento.

El video de la entrevista lo pueden ver en las plataformas digitales de El Sol de Tlaxcala y en las de Alberto Durán.

Armando Corona nos platicó su proceso de adaptación ante la pandemia por Covid-19 | ARLED JARILLO

