Luu Meneses, se despide de las pasarelas

Luu Meneses Hernández es una reina de belleza que siempre ha destacado por sus buenas acciones sociales en todos los ámbitos, y nos dio una triste noticia, se despide de las pasarelas en este año, las razones son su edad para continuar en algún certamen, pues tiene 26 años, aparte dijo que ya dio lo que tenía que dar, ya vivió y disfrutó esta maravillosa experiencia de ser digna soberana de México y Tlaxcala.

Círculos La Normal Benito Juárez tiene reina

Actualmente Luu es Miss Petite Universe Internacional 2019-2020, y en el mes de diciembre estregará con mucho orgullo la corona, que la hizo ser una reina de belleza destacada, siempre poniendo en alto el nombre del país y el estado.

Luu en este año te despides de las pasarelas, ¿Cómo te sientes?

Me siento contenta, estoy orgullosa de mí misma, me despediré en diciembre de esta bella carrera que me enseñó muchas cosas buenas, cederé mi corona a otra joven que tenga los mismos sueños que yo, ya di lo que tenía que dar, ya viví lo que tenía que vivir y es hora de retirarme con un buen sabor de boca”.

cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo de la farándula?

Lo mejor de mi vida, conocí lo que nunca imaginé, fue algo que no tengo pablaras para decirte todo lo que realmente siento, estoy agradecida con todos los que me apoyaron, principalmente a mi director de certamen Betito Becerra, una gran persona y profesional en todo lo que hace.

Círculos Encantadora y dulce, así es Laikely

En el futuro ¿Te gustaría preparar a las jovencitas para certámenes?

Me encantaría, si se da, adelante, mientras, mi mente esta en otras cosas.

¿A qué te dedicarás después del adiós a las pasarelas?

Realizaré proyectos personales, me enfocaré al cien por ciento en mi carrera, soy Ingeniero en Alimentos.

Por último, ¿Qué les dirías a las señoritas que sueñan con ser reinas de belleza?

Habilitarán un segundo hospital para atender posibles casos de Coronavirus en Tlaxcala



No dejes de leer ➡️ https://t.co/WAWqT6mzPo#Tlaxcala #Coronavid19 pic.twitter.com/XkCMxOhTQ9 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 1, 2020

Que se arriesguen a vivir esta aventura, que no lo piensen y no se fijen en el qué dirán, recuerden que todas somos bellas y todas podemos ser alguien en la vida.

Así es Luu, así es nuestra belleza tlaxcalteca, que en diciembre de este año termina su reinado y también se despedirá de las pasarelas.

Luu no descarta volver a los certámenes de belleza, esta vez preparando a las señoritas que buscan una corona, pero por el momento se enfocará a su carrera: Ingeniero en Alimentos

Recuerden que todas somos bellas y todas podemos ser alguien en la vida"

No dejes de leer:

Círculos Coronan a los reyes de la Primaria Luis G. Salamanca

Círculos Buscan reina, en la Normal Rural Benito Juárez