Tendencias de joyería que debes incluir en tus próximos looks

Los expertos en moda dicen que las joyas y accesorios son los encargados de elevar o complementar los looks y como cada temporada, las nuevas tendencias van acompañadas de originales propuestas en joyería creadas por los más reconocidos creativos internacionales.

Asimismo, durante la temporada de premios y en las alfombras rojas, vemos a las celebridades posando con looks más sofisticados combinados con accesorios que llaman la atención.

Para que tu también luzcas como tus artistas favoritos, te traemos las tendencias que te harán brillar en cada ocasión.

Joyas florales: Son la ideales para lucir en primavera, se consideran de la estética naif, donde la sensualidad, atrevimiento y feminidad son sus principales características, así que los anillos, aretes, brazaletes y collares serán tu complemento perfecto.El diseñador mexicano Daniel Espinosa, tiene un colección donde las piezas se proponen en tonos dorado, plateado y oro, por lo que puedes llevarlas en cualquier momento del año.

Las flores serán ideales para la próxima primavera. Foto: Cortesía

Layering: En Instagram, influencers y beauty bloggers postean fotografías en las que portan varios collares a la vez, esta superposición de cadenas se llama layering y este año volverá a ser un must. El secreto para lograr este estilo es que, los collares sean de diferentes tamaños para que todos se vean y luzcan al mismo tiempo, la mezcla entre piezas vintage con nuevas y distintos estilos, son las que darán un resultado lleno de estilo.

Monedas: Desde hace tiempo, piezas que con monedas se convirtieron en las favoritas. Son como tributo a nuestro pasado, y el creativo originario de taxco, diseña estas joyas que retratan un México elegante y glorioso, utilizando monedas auténticas de uso cotidiano de las décadas de los 70´s y 80's. También son utilizadas como amuleto para la abundancia.

Piezas con figura de serpiente: Este tipo de joyería está inspirada en la elegancia y sabiduría de las serpientes. Esta tendencia ya se ha visto marcada por diferentes marcas, incluso las maison de lujo como Bvlgari, que tiene una colección de accesorios que ya se ha convertido en todo un icono de la firma italiana.

Figuras geométricas: Las siluetas y esculturales, se han presentado en las pasarelas de primavera 2023, por lo que todo lo que tenga una forma artística será un básico. Espinosa tiene una colección que está inspirada en la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán. Al ser una colección basada en arquitectura y modernismo, los cubos son los que se hacen presentes para dar un vista limpia y estilizada, ideal para cualquier tipo de estilo.

Amuletos de la suerte: El horóscopo chino, está compuesto por doce animales que representan los diferentes signos del zodiaco. Sin embargo, en lugar de ser mensual como en el horóscopo occidental, la temporada dura todo un año. Este año es el del Conejo, que representa destreza, ingenio y prosperidad.

El conejo puede ser tu amuleto de la suerte este 2023. Foto: Cortesía

En honor a esta creencia, Pandora creó el charm Moments Lunar Year of the Rabbit, que fue diseñado bañado en oro rosado de 14 quilates, con un corazón de cristal rojo en sus manos y dos ojos con todo el brillo que aportan las circonitas rosas. La elección de colores y texturas no es coincidencia, el color rojo simboliza la buena suerte y el oro representa la abundancia, cada elemento es una invitación a darle la bienvenida a una época de alegría.

Asimismo, puedes lucir cualquier pieza de joyería en forma de conejo, para que sea tu amuleto de la buena suerte.