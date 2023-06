Monserrat, elegancia en pasarelas; actualmente es Miss Teen Petite Tlaxcala

Monserrat Cedillo Vergara es una de las reinas de belleza más destacadas en el estado, se ha reconocido su trabajo en pasarelas de moda, además de ser muy disciplinada en lo que hace, actualmente es Miss Teen Petite Tlaxcala; en entrevista exclusiva con El Sol de Tlaxcala nos contó un poco de ella y de las experiencias que le han dejado ser parte de un certamen de belleza muy influyente a nivel internacional

Socialmente: ¿Qué hacías antes de ser Miss Teen Petite Tlaxcala?

Era una persona como cualquier otra, con sueños y metas con cumplir. Buscando siempre la manera de brillar ante la sociedad. Algo que debo confesar es que por mi cabeza no pasaba el hecho de que algún día llegaría a ser una miss.

¿Qué es ser Miss Petite Tlaxcala?

Para mí, es ser la mujer de mis sueños. Nunca imaginé poder llegar a este punto de amor propio, donde a pesar de las malas críticas me siento en mi punto más alto. Ser Miss Petite Universe Tlaxcala, es ser la inspiración de muchos, que las personas que te miren vean tu trayectoria y que recuerden que los sueños siempre pueden cumplirse.

¿Ser Miss Petite Tlaxcala empodera?

Claro, hoy en día los certámenes de belleza sirven demasiado para empoderar a cualquier mujer que participe. Es una experiencia realmente increíble que toda mujer debería vivir. Considero que aquí es donde te encuentras y te valoras aún más como mujer.

¿Eres la mujer que eras antes de coronarte cómo Miss Teen Petite Tlaxcala?

No, la Monse de hoy es más fuerte y decidida, sabe lo que tiene y lo que vale; en pocas palabras se convirtió en un mujerón (diría mi mamá). Creció demasiado y ha encontrado la respuesta a muchas incógnitas que tenía en su vida. La Monse de hoy es una verdadera mujer empoderada que todo lo que desea y sueña se cumple, porque tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan.

¿Qué es lo más difícil que has vivido?

A mi parecer no hay cosas difíciles, más bien depende de la capacidad mental que cada uno tenga para enfrentar la situación que nos atormente. Lo único que me ha desmotivado en este camino, son los malos comentarios que llego a recibir, pero solo son momentáneos porque después los recuerdo y me ayudan a aumentar mi potencial.

¿Con qué cosas te quedas de esta experiencia?

Me quedo con lo lindo que fue encontrarme a mi misma, gracias a esta experiencia. Además de haber conocido a personas que me han llenado de mucho cariño y motivación en este bellísimo camino. Sí, la corona que ganas la conservas, y al mirarla recuerdas todo lo que te tuviste que esforzar para conseguirla. Así como también mirando que aún puedes dar más y lograr lo que te propongas. Todavía no termino esta bonita etapa, y ya tengo recuerdos maravillosos, los cuales me gustaría recordar al tener mayor edad.

“Los certámenes de belleza sirven demasiado para empoderar a cualquier mujer que participe”