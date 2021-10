Certamen Internacional, LA META. Brenda, una reina bella y talentosa

Brenda Tlatelpa Cruz es una de las mujeres que posee una belleza inigualable, es talentosa, es originaria de San Pablo del monte, actualmente es asistente de vuelos y recientemente fue coronada como Miss Teen México Américas 2021, tiene 18 años y su camino en las pasarelas apenas empieza, siendo una de las jovencitas que ha logrado mucho en tan poco tiempo.

¿Cómo fue tu experiencia en tan importante certamen de belleza?





"Muy enriquecedora, el poder compartir con 31 participantes de diversas partes del país nos hace comprender el esfuerzo, la dedicación y la pasión que nos une en un certamen. Me la pasé maravilloso y conocí muchos lugares bonitos".





¿Pensaste qué tu serías la ganadora de esta corona?





"No estaba segura de ganar, pero estaba segura de mi preparación, de todo lo que llevaba y de todo lo que realizaría sobre el escenario. Me preparé por muchos meses para este evento, tomé clases de todo tipo, estaba segura de mí y de mi equipo".

¿Quién te acompañó en este concurso de belleza?

"Me acompañaron mis directores estatales Rene Fosado y Paynton Muñoz, también mi maquillista Juan Ruiz".

¿Quién te coronó?





"Me corono Annia Aguirre, quien el año pasado obtuvo el título nacional y nos representó a nivel internacional. Ella es originaria de Chihuahua".





¿Lo que viviste hace días crees que fue uno de los mejores retos de tu vida?





"Si, ha sido uno de los retos más laboriosos, pero me preparé muy bien para él, sabría que no sería fácil pero siempre se dio todo".

¿Si tú no hubieras sido la ganadora, ya tenías alguna favorita en este certamen?





"Sí, Michoacán era una de las rivales a vencer, una adolescente muy preparada".





¿En qué otro certamen de belleza has participado?





"Solo en el certamen estatal de Miss Teen Tlaxcala".





¿Hace que tiempo comenzaste en el mundo de las pasarelas?

"Aproximadamente inicie hace tres años, desfilando para diversas marcas y siendo la imagen de alguna de ellas".





¿Te ha sido difícil llegar a ser hasta dónde estás?

Si, constantemente lucho con mis miedos e inseguridades, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia y de mis seres queridos, eso es lo que me da fortaleza.





¿Eres mujer de retos?

"Si, siempre quiero estar a la vanguardia y superarme".





¿Cómo te consideras?





Una mujer con carácter, apasionada que va en busca de cumplir sus sueños.





¿Qué te gusta y qué no te gusta de un certamen de belleza?





"Algo que sin duda amé es la amistades que te llevas, las vivencias que tienes con cada compañera, hasta el momento no he vivido algo que no me guste, toda la experiencia es inigualable".

¿Quiénes son o quién es tu director de certamen de belleza?





"Paynton Muñoz Martínez y Luis René Fosado Méndez, ellos son los encargados, sin embargo, llevan otra parte fundamental que es mi vestimenta para cada ocasión bajo la dirección de Velladonie Mx"





¿Crees que los sueños se cumplen?

"Por supuesto, un claro ejemplo es lo que hoy en día estoy viviendo".





¿Qué piensa tu familia y amigos de tus logros en el mundo de la belleza?





"Están muy contentos y por supuesto orgullosos de todo lo estoy logrando ya que esto es un constante crecimiento personal".





¿Qué haces para mantenerte bella?





"Trabajo varios aspectos, pero el principal es la confianza y la autoestima, ya que en este tipo de plataformas hay chicas muy bellas con diferentes rasgos".

¿Recurrirías a las cirugías plásticas?





"Estoy a favor de las cirugías, el procurarse y cuidarse habla un amor propio, la imagen eleva tu autoestima".





SOBRE BRENDA





Color favorito: Azul.





Libro: El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.





Características principales: Confianza y autoestima.





Tiempo en pasarelas: Tres años modelando para marcas de ropa.





