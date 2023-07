Se inspira en Barbie

La fiebre por el hot Pink probablemente no terminará con el estreno de "Barbie", y es que esto no es solo una moda pasajera, si no un estilo de vida, muchas personas jovencitas y no tan jovencitas están adquiriendo este estilo de vida y aprovechan el mes rosita para sacar sus mejores outfits, tal es el caso de la modelo Brenda Báez, quien realizó una sesión de fotos con los mejores looks de ropa de diseñadores tlaxcaltecas, inspirados en Barbie.

Fue toda una travesía y mágica la que se vivió en este shooting que tuvo la presencia de talentos de la entidad, desde fotógrafos, diseñadores, maquillistas, en fin; entre los fotógrafos famosos estuvieron Edwin Rodríguez y Francisco Zamora, quienes plasmaron lo mejor de esta temática.

El vestuario estuvo a cargo de la marca Caballero Azul a cargo de Daniel González, Esny Flores a cargo de Estefany Flores, los accesorios fueron de Fersan y el sombrero de Makartek; el maquillaje fue por parte de Alheli Huma y Valeria Cabral y que decir del estudio, que estuvo de color de rosa, fue en Glow Up imagen a cargo de Yunuhen Cedillo, otro set fue en Point Studio gráfico Tlaxcala a cargo de Francisco Zamora.





OUTFITS

Entre los outfits destacaron la Barbie vaquera, Barbie, fashionista, Barbie glamuroso, Barbie elegancia, por mencionar algunos. La intención de esta sesión, dijo Brenda Báez, es una forma de inspiración para lucir en este mes que el color rosa está de moda con la llegada de la película de la muñeca más famosa y qué mejor compañía que talentosos diseñadores de Tlaxcala, dando a conocer el trabajo de cada uno de ellos, porque así como ella pudo ser Barbie por un día, "ustedes igual pueden" dijo la modelo.

