Diseñador tlaxcalteca Alfredo Gómez cuenta su historia

En esta ocasión platicamos con José Alfredo Gómez Arriaga, licenciado en Diseño Textil que esta haciendo bomba en redes sociales por sus grandes creaciones en la moda. En exclusiva para El Sol de Tlaxcala nos contó cómo llegó a convertirse en uno de los favoritos para grandes modelos y reinas de belleza, así como personalidades de este ámbito de la moda.

Es originario de Huamantla, tiene 31 años de edad. Es uno de los diseñadores de moda más influyentes de la actualidad; desde más de una década se dedica a la elaboración de prendas de vestir personalizadas, vestidos de gala, novias, damas, graduaciones. todo lo que hago es a base de las ideas de mis clientas. Hagamos magia con tus ideas.

¿Cuál es tu estilo de moda?

El estilo de moda de Alfredo Arriaga es romántico, demasiado femenino. Utilizando en las prendas bordados, aplicaciones, estampados florares, telas vaporosas, encajes, colores pasteles, colores vivos, neutros o formales sin perder esa esencia.

Cuéntanos tus puntos fuertes y débiles

Mis puntos fuertes son la versatilidad que tengo a la hora de crear alguna prenda, no tengo límites de mercado o cliente, tanto grandes vestidos de gala, como prendas casuales puedo hacer. Es por ello que tengo dos líneas de ropa, una de undewear para caballero y otra donde podrán encontrar vestidos para toda ocasión para niñas y accesorios en general para eventos. Mis puntos débiles tal vez sea la distancia que se encuentra mi estudio de diseño, pero le eh dado la solución al poder yo darle un plus al servicio de mis clientas. Dónde yo voy hasta donde ellas puedan atenderme y poder platicar de sus ideas, digamos una atención más personalizada o como le digo yo -Diseñador a Domicilio-.

¿Cuál es el diseñador que más te ha inspirado a lo largo de tu carrera?

Alfredo Arriaga lamenta el poco valor que le dan al trabajo de los diseñadores. Cortesía | Alfredo Arriaga

Desde inicio de mi carrera en la universidad y siento que es un cliché fue Alexander McQueen, pero desde su fallecimiento creo que su estilo cambió demasiado y no es lo mismo que me inspiró desde un inicio y así como cambio el estilo de su marca así mi inspiración. Y ahora la inspiración viene de diseñadores que tienen las mismas siluetas, estilo y diseños románticos como los de mi marca.

¿Qué significa para ti la moda?

Honestamente la moda para mi es la identidad de cada persona, así tengas los miles de pesos y puedas vestir de grandes marcas, cuando no hay personalidad y buen gusto no hay moda. Puedes armar tu outfit del mercadito de tu colonia y ser la más fashionista, con esto no quiero demeritar el gran trabajo de nosotros como diseñadores, pero la moda es así es la identidad de cada uno de nosotros; tú impones tu moda, o yo lo veo de esa manera.

¿Qué importancia crees que tiene la moda en la sociedad?

Mucha. Todos conocemos el dicho ‘La primera impresión es lo que cuenta’ y de cierta forma es cierto. La moda siempre va estar presente en todo momento, ya le estas dando la importancia desde antes de salir de casa en el momento en que idealizas que utilizar a tu primera cita, al ir a un café con tus amigas, que te pondrás para la boda de la prima, o hasta para ir al super. Siempre estas formando estilos, combinando colores, o algo que viste en internet te arriesgas a utilizar por que la moda siempre esta presente, en todos lados y está creando estilos únicos, siempre ha sido así. Indirectamente todos los días consumes moda.

¿Con qué famoso te identificas con tu estilo de moda?

Internacionalmente se podría decir que Anne Hathaway, Blake Lively, Lisa, pero una de mis grandes inspiraciones en estilo es Zendaya, es una de las actrices camaleónicas que sea lo que sea que le pongan se ve radiante, es muy femenina y sin duda cuando usa algo fem y romántico se ve espectacular.

¿Qué habilidades valoras más en un diseñador?

Estos son algunos de sus diseños.| Alfredo Arriaga

El poder crear algo o inspirarse de algo simple, no sé que vea una escultura, arquitectura, pintura, un libro y genere una colección o una prenda, es un bum para mí, porque es algo que a mí me ha costado.

¿Dónde quieres estar en unos cintos o seis años?

Creo que la mayoría de diseñadores uno de los mas grandes sueños es presentarse en algún fashion week, tener una portada en alguna revista de moda, y que tu marca o nombre sea reconocido como unos de los mejores diseñadores de México. Pero todo esto porque no que se genere durante esos años y no esperar a que se cumplan.

Dato: 31 años de edad tiene el diseñador oriundo de Huamantla, José Alfredo Gómez.

