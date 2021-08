Talento tlaxcalteca | Carlos Rubén prepara disco

Carlos Rubén Loaiza “La voz del recuerdo”, exparticipante de “La Voz”, de Tv Azteca, anunció que prepara nuevo material discográfico, dándole vida a la música del ayer, con temas de los Pasteles verdes, Ángeles negros, Los Terrícolas, Los Dandy´s, por mencionar algunos.

Círculos Servando Lander Lara, modelo y emprendedor

Fue en una convivencia que tuvo con sus seguidores, que dio a conocer sus nuevos proyectos musicales, que seguramente tendrán el éxito que se merece el cantante tlaxcalteca.

Círculos Andrea Mishell presenta su colección “Combinación Espeluznante”

Comentó que como a todos, la pandemia le perjudicó en este ámbito, tuvo varios eventos cancelados, pero hoy más que nunca regresa con la mejor actitud de hacer música que llegue hasta el corazón de sus fans.

Te recomendamos ➡️ Cejas y pestañas perfectas: Realza tu mirada este verano

¿Por qué hacer un disco de la música del recuerdo?

Porque creo que estamos olvidando la música del ayer con la que nuestros padres conquistaron a nuestras madres, porque ahora otros géneros están haciendo que las nuevas generaciones se olviden del romanticismo y yo quiero revivir el pasado, existen tantas canciones de amor que aun pueden ser dedicadas a quien queremos.

¿Habrá colaboraciones de cantantes en tu disco?

No, por el momento solo seré yo, pero no descarto que pueda existir esa participación.

Adrián, Carlos Ruben y Eroan. | Ruth Padilla

Círculos Se gradúan Antropólogos de la UATx

¿Los músicos son de Tlaxcala?

Te recomendamos ➡️ Servando Lander Lara, modelo y emprendedor

Sí, son del estado, tenemos que darle la oportunidad, hay mucho talento en Tlaxcala, que no se le apoya como debería ser, hay muchas personas que me han sorprendido con lo que saben hacer y no los ayudamos a crecer y darse a conocer, talento tlaxcalteca, si existe y mucho.

¿Habrá videoclips en tus próximas canciones que grabarás?

Si habrá, quizás no para todas, pero trataremos de hacer algo impactante, hay muchas sorpresas que iremos dando a conocer más adelante.

¿Invitarás a algunos de tus compañeros de La Voz?

Por ahora no, pero como dije, no quito esa idea.

Círculos Tlaxcaltecas festejan que "San Francisco" sea Patrimonio Mundial

Te recomendamos ➡️ Descubre cómo ser influencer con Rafa Picard

Adelántanos un poco de tu material discográfico

Con mucho gusto, pues mira esta “Gema” (Los Dandy´s), “Hoy te confieso” (Los terrícolas), “Recuerdos de una noche” (Pasteles verdes), “Murió la flor” (Los Ángeles negros), esto solo es una probadita de lo que próximamente estará disponible en mi voz.

Después de una amena charla, continuó con la convivencia, donde sus fans se acercaron a pedirle autógrafo y foto del recuerdo, le desearon todo el éxito del mundo y esperan con ansias el disco del recuerdo en la voz de Carlos Rubén Loaiza, quien con solo escucharlo cantar enamora.

Después, con la amabilidad y sencillez que lo caracteriza, se despidió y pidió a su público, estar al pendiente de sus nuevos proyectos que están por salir.

Llegar a La Voz no fue fácil: Carlos Rubén Loaiza



Es una nueva oportunidad para crecer profesionalmente en el ámbito musical, por lo que dijo que aprovechará lo que su coach Lupillo Rivera le ofrezca ➡ https://t.co/7ze5Wgt7kR #Círculos #Tlaxcala500Años pic.twitter.com/Wfv7saG5ar — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) 14 de mayo de 2019

Te recomendamos ➡️ Se gradúan Antropólogos de la UATx

Agradeció a El Sol de Tlaxcala por el apoyo que se le ha brindado, porque ha sido testigo de sus inicios de su carrera musical.

Carlos Rubén Loaiza fue de los participantes de “La Voz” 2019 de Tv Azteca y fue parte del equipo de Lupillo Rivera en este reality show.





Te recomendamos ➡️ Andrea Mishell presenta su colección “Combinación Espeluznante”

[Video] Pasa tlaxcalteca a siguiente etapa de @LaVozTvAzteca



Carlos Rubén Loaiza aseguró su permanencia en el programa de televisión al ganar la batalla musical de esta noche... https://t.co/wpE0XCbJ9s #Tlaxcala500Años #ConLaVoz @LUPILLO8 pic.twitter.com/6ORm5y5wad — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 5, 2019





MÁS NOTAS

Círculos ¿Cómo ganar un concurso de belleza?

Círculos Isabel Peralta presenta su colección “Danza de las luciérnagas” Círculos Visitan Tlaxcala, reinas de belleza originarias de Jalisco y Chiapas