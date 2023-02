El monólogo “Ella” llega a Tlaxcala

“Ella” es una obra de teatro que cuenta la historia de Enrique, una mujer que ha sido criada como hombre por el deseo de su padre por tener un hijo varón. Esta propuesta escénica llegará a nuestro estado este viernes 17 y sábado 18 de febrero en el foro de Espejo Ilusión.

A propósito de esta visita, El Sol de Tlaxcala platicó con Félix Vanessa quien es la dramaturga de la obra y actriz que ejecuta este monólogo que es una producción de las compañías 4 búhos teatro y Tres de copas teatro, provenientes de Morelos.

En la obra vamos a ir viendo el desarrollo de su vida, cómo es que creció, cómo se relaciona con las otras personas a partir de esta concepción de querer ser un hombre por ser leal a su padre”, explica la artista teatral. A partir de estas premisas es como el monólogo aborda una serie de temas que van desde los roles de género, la homosexualidad, la libertad y la familia, de tal manera que Félix Vanessa guía al espectador por un viaje que lleva a la reflexión personal desde diversas aristas, afirma.

El monólogo "Ella" se presentará en el foro Espejo Ilusión este 17 y 18 de febrero. Cortesía | Mariano Zapata

“Esta obra surge de las experiencias que me compartían las personas y también de reflexiones propias, porque en el proceso me fui dando cuenta de que incluso dentro de mi familia esperaban a un hijo varón; después varias mujeres me fueron compartiendo esta misma vivencia”.

Félix Vanessa detalla que la obra incluye elementos escénicos como la danza e incluso el clown, con la finalidad de que el tono de la puesta en escena no resultara demasiado dramático, de tal forma que el humor forma parte de su desarrollo.