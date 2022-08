Realizan en el Museo Miguel N. Lira taller de cuento con perspectiva LGBT

En el Museo Miguel N. Lira imparten de forma gratuita el Taller de lectura y escritura de cuento LGBTQ+, el cual está dirigido a la población en general que desee construir narrativas que integren esta temática.

La actividad está a cargo de Óscar Cuapio Lima, maestro en creación y apreciación literaria con estudios en multiculturalidad, quien detalló a El Sol de Tlaxcala que el objetivo de este taller es incluir la voz literaria de la comunidad LGBTQ+ en la literatura universal.

“Hay un debate muy actual sobre si existe o no la literatura LGBT; de hecho, el taller inició mirando este debate, porque la primera propuesta es que la literatura es universal y nos abraza a todos, porque el objetivo es que incluyamos la voz literaria desde la comunidad LGBT, porque no podemos hablar de literatura universal si no incluimos todas las manifestaciones del ser humano”, enfatizó Óscar Cuapio.

El Taller de lectura y escritura de cuento LGBTQ+ se desarrolla a partir de cuatro ejes temáticos que son identidad, erotismo, procesos transformativos y autobiografía y se divide en dos actividades centrales que son la lectura de autores clásicos mexicanos como Guadalupe Nettel o Luis González de Alba, quienes han escrito desde la perspectiva LGBT.

“En el taller no hablamos de escribir un cuento gay o vamos a escribir un cuento lésbico o un cuento queer, sino que vamos a escribir un cuento erótico o un cuento autobiográfico, que integrará elementos de la diversidad, pero para darles significados que se puedan conectar con lectores en general”, explicó el especialista en literatura.

El Taller de lectura y escritura de cuento LGBTQ+ se lleva a cabo todos los martes y jueves hasta el primero de septiembre, de 16:00 a 18:00 horas.

