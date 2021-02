Malena Díaz captura la esencia del maíz, a través de la fotografía

En 2017, la fotógrafa Malena Díaz comenzó a explorar el universo cultural y visual que existe en San Juan Ixtenco en torno al maíz, por lo que actualmente comparte una serie de imágenes obtenidas durante estos años.

Cultura Entrega ITC estímulos del PACMyC 2020-2021

Las fotografías de Malena Díaz capturan la belleza de las mazorcas multicolores que se encuentran en Ixtenco, esta localidad tlaxcalteca donde existen más de 30 variedades de maíz, de acuerdo con los campesinos de la zona.

En #Portada 📰 | A prueba, ingenio y estrategias políticas en proceso electoral | Candidatas y candidatos no podrán recurrir a eventos #multitudinarios



Aquí la nota ➡ https://t.co/0H8ulpyKnc#Elecciones2021 #Partidos pic.twitter.com/0JW5HIVnBB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

“En el 2017 conocí a la familia de Simón y Ana, quienes se dedican a la siembra; los conocí luego de que mi amigo el antropólogo Cornelio Hernández Rojas me mostrara una trenza de maíz a la cual no podía dejar de hacerle fotos en una visita a San Juan Ixtenco, pues nunca había visto algo tan colorido. Cornelio fue quien me presentó a Simón y a Ana, desde entonces me he dedicado a documentar fotográficamente los momentos del maíz”, detalló Malena Díaz.

Cultura Convoca ITC a concurso infantil y juvenil "El Covid no es un cuento"

La fotógrafa comparte que toda la vida ha sentido una fascinación por este alimento pues tiene un arraigo muy importante desde su niñez, de ahí su interés por desarrollar un trabajo fotográfico en torno a él.

“Mis abuelos se dedicaron toda su vida a sembrar y cosechar maíz, pero sólo cultivaban maíz blanco, azul, y amarillo. Recuerdo los techos de sus casas, llenos de mazorcas que colgaban como faroles, se veía tan bonito y siendo una niña yo pensaba que era un adorno muy original, hasta que un día me contaron que en realidad era la selección de semillas para la próxima cosecha”, recordó Díaz.

Violencia #obstétrica es común en Tlaxcala, pero ningún caso ha sido denunciado para judicializarse, dice la directora de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México



Más Información aquí ➡ https://t.co/qUn7x0ELwq#Embarazo #Violencia pic.twitter.com/hn0vuuD4C6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

Cultura Artistas Oscuros | Kollwitz capturó los horrores de la guerra

Mis abuelos se dedicaron toda su vida a sembrar y cosechar maíz

Malena Díaz / Fotógrafa

🎭 Invaden el aire de #Contla con música carnavalesca | Viven pobladores la entrada del #carnaval 2021 desde su casa



Continúa leyendo ➡ https://t.co/TviOPcoxh9#Fiesta #Carnaval #Municipios pic.twitter.com/7VwXhcJ63i — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 7, 2021

No dejes de leer:

Cultura Colectivo brinda clases de cine

Cultura Promueve ITC preservación de la lengua Otomí en Ixtenco