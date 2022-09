Momias se quedan en Guanajuato; renace la posibilidad de nuevo museo

IRAPUATO. Las momias de Guanajuato permanecerán en esa ciudad como parte del patrimonio de los habitantes de la capital del estado, acordaron el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Alejandro Navarro explicó que no sólo dejaron en claro que el Gobierno federal no se quedará con las momias de Guanajuato, sino que además acordaron comenzar las pláticas para empezar desde cero el proyecto de un nuevo museo, o bien, adecuar el existente no sólo para mantener en condiciones óptimas a los cuerpos ahí expuestos sino para detonar un proyecto de museografía que permita conocer quiénes eran esas momias en vida, aunado a que se brinde una mejor atención a las y los visitantes de ese recinto que tiene una proyección mundial.

“Creo que lo más importante de esta reunión es que el INAH México reconoce que las momias son propiedad de cada uno de los ciudadanos de la capital, que ellos no tienen mayor atribución más que estudiar y revisar los cuerpos de manera conjunta con nosotros y emitir algunas recomendaciones que, por supuesto, nosotros acataremos siempre y cuando estén bien sustentadas”, dijo el presidente municipal de Guanajuato.

El pasado 9 de agosto la OEM publicó una entrevista con el alcalde Alejandro Navarro, quien señaló que existía el temor de que el Gobierno federal quisiera adueñarse de las momias de Guanajuato.

En esa entrevista, Alejandro Navarro relató que después de tener autorizado y los recursos listos, el proyecto para construir un nuevo museo de las momias en Guanajuato se vio truncado luego del cambio en la delegación del INAH en el estado, en donde la actual titular, Olga Adriana Hernández Flores, dijo que a pesar de que había vistos buenos aprobados éstos no significaban el aval del instituto federal, y por ello el alcalde y su equipo desistieron del proyecto

Ahora, el alcalde relató que esa reunión abrió la posibilidad para discutir el tema del museo de las momias y cómo poder trabajar de manera conjunta el INAH y el gobierno municipal para tejer un mejor espacio para ese atractivo turístico de la capital del estado.