“Tlaxcaltecas debemos sentir orgullo de la alianza con los españoles durante la Conquista”, dice Efrén Minero

Luego de un trabajo de investigación que prácticamente le ha llevado más de la mitad de su vida, Efrén Minero -destacado escritor y aficionado a la historia- comparte con El Sol de Tlaxcala sus reflexiones sobre uno de los sucesos más importantes no solo para el pueblo tlaxcalteca, sino para la geopolítica mundial, que fue la alianza con los conquistadores españoles.

Cultura Festeja el Día del Niño con festival de música

No dejes de leer:➡️Invitan a taller de danza para el bienestar para el cuerpo y mente

Como tlaxcaltecas debemos sentirnos orgullosos de la alianza, es importante estar conscientes de que esa alianza permitió la caída de la sociedad mexica, tirana y opresora,

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

opinó Minero, quien explicó que previo a la llegada de los conquistadores ya existían un conflicto militar y político entre los pueblos tlaxcalteca y mexica.

Cultura Del ballet al ruedo: bailarinas representan una corrida de toros en "La tacita de plata"

Te recomendamos:➡️Gaceta de la Red Nacional de Museos Ferrocarrileros dedica su edición de abril a la Casa de Piedra de Apizaco

La alianza entre el pueblo tlaxcalteca y los hispanos ha sido una parte de la historia que ha fascinado a Minero desde niño, cuando observaba los murales de Xochitiotzin en el Palacio de Gobierno, y luego le llevó a leer a los grandes historiadores como William Prescott, Bernal Díaz del Castillo, Hugh Thomas, Juan Miralles y Andrea Martínez Baracs, lo que le permitió escribir más de cuatro tomos dedicados a Hernán Cortés, los tlaxcaltecas y los mexicas.

Antes que mexicanos somos tlaxcaltecas y debemos estar orgullosos de esa alianza; por eso una parte del libro se llama ‘La gloria y la amargura’ porque hay un momento de gloria cuando los tlaxcaltecas llegan al poder como aliados de los conquistadores, mencionó el escritor.

Cultura Hace 489 años Tlaxcala recibió de la Corona Española el Escudo de Armas

Más detalles:➡️Con “Taquiza Lésbica”, celebrarán la visibilidad de este grupo de la población

En sus reflexiones, Efrén Minero también hace referencia a los hechos que ocurrieron luego de la caída de Tenochtitlán “debemos saber que nos traicionaron y por eso la amargura, porque fuimos dueños de qué, dueños de nada -como dice la canción de El Puma- no nos dejaron nada. Incluso Tlaxcala llegó casi a desaparecer y durante un tiempo estuvo en manos de Puebla, y se llegó a considerar que Tlaxcala no era tan importante”.

El investigador refiere que la situación de Tlaxcala durante la Conquista fue peculiar, pues ningún otro pueblo de la entonces Mesoamérica vivió este hecho de la misma forma.

Cultura Exhibe Emerson Balderas obra mural en el Museo de Arte de Tlaxcala

Entérate:➡️La compañía Toneljuayotl celebrará sus 35 años de trayectoria con una presentación gratuita

“El punto es quiénes fueron los traicionados: pues los tlaxcaltecas inmediatamente, cuando en lugar de compartir realmente el poder empiezan a meterse los españoles y Hernán Cortés no podía hacer nada; incluso los reyes les decían no hagan encomiendas, no tienen que estar explotando a los indios, en Tlaxcala no, que se haga en otro lado; pero vienen las mañas, las transas y dicen me caso con la princesa india y ya heredo sus tierras”.

En sus textos, Efrén Minero detalla que en la antigua Tlaxcala hubo dos corrientes políticas muy poderosas, que fueron la que estaba a favor de la alianza y que estuvo liderada por Maxixcatzin, tlatoani de Ocotelulco, y la que estaba en contra que estuvo encabezada por Axayacatzin, hijo de Xicohténcatl.

Cultura Niños salen de las aulas para conocer el Centro Histórico de Tlaxcala

Te puede interesar:➡️Murales del Palacio de Gobierno ya tienen iluminación arquitectónica





Desde ahí fue una especie de grilla política, pero quien dominó y se impuso fue Maxixcatzin, explicó Minero.

“Fuimos parte de la historia oficial la que inventaba a los héroes y a los villanos, entonces esa historia ya fue superada, la nueva historiografía ya no se ocupa de eso. Este es nuestro origen y es parte clave de lo que iba a pasar en el mundo, todos los cambios se originaron aquí, en los cerros que tenemos aquí atrás”, aseveró.

Finalmente, Efrén Minero señaló que conocer la historia permite ahondar en nuestros orígenes.

Cultura Preservan en la capital tlaxcalteca actas de Cabildo de casi 500 años de antigüedad

Sigue leyendo:➡️Es Casa Xúa hogar de los defensores del maíz nativo de Ixtenco

Si no tienes tus raíces claras entonces eres como una hoja al viento y vas a ser presa de la inseguridad y de muchos prejuicios porque crees que los gringos son los mejores y porque qué chistoso escuchar el xochipitzahuatl porque no hay unas raíces que nos den fuerza, expresó.