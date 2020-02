Brenda León, a la selección mayor femenil

Brenda León Romano se convertirá en la primera tlaxcalteca en vestir la selección nacional mayor femenil al ser convocada para jugar la Copa Chipre.

Este viernes viajó a Alemania con el cuadro azteca, lo que representa un hecho histórico para el balompié tlaxcalteca.

La jugadora señaló a este diario, antes de abordar el avión que la llevó al país teutón, de donde se trasladaron a Chipre, que la convocatoria a la selección nacional es cumplir un sueño, hacerlo realidad.

Brenda León está en Europa con la selección nacional /Francisco H. REYES

"No me lo esperaba, sinceramente no veía cercana esa posibilidad de estar en un representativo nacional, por la edad, por no haber tantas competiciones y por diferentes factores, es una sorpresa", refirió.

La chiautempense sostuvo que lloró el día que le avisaron, "no creo que no exista un deportista en el mundo que no quiera representar a su país; me siento muy afortunada, muy contenta, ahora que lo veo estoy convencida que con trabajo, constancia y a veces no ver resultados sirve porque tarde o temprano recibes la recompensa".

La futbolista, quien se formó y creció con el club Guerreras de Horacio Bañuelos, señaló que para llegar a la selección dedicó muchas horas, "sacrificio y el esfuerzo por el deporte que quiero".

Enfatizó que no puede explicar lo que siente, "es una emoción estar con jugadores que veía en la televisión, que admiraba y ahora estoy con ellas, voy aprender mucho de esta experiencia, sacar lo mejor mí e inspirar a mi estado, uno de los más pequeños que ha demostrado que todo se puede si trabajas, si tienes constancia y si no te rindes”.

Añadió que “solamente puedo decirles a todos que luchen por sus sueños, que al final todo se logra con esfuerzo y dedicación, vengas de donde vengas, siempre es posible cambiar el rumbo cuando hay voluntad".

Por su parte, el entrenador Horacio Bañuelos dijo sentirse contento porque Brenda cumple uno de sus sueños de cuando era una niña al llegar a la selección nacional de fútbol de México.

"Me siento orgulloso de haber aportado un granito de arena en su formación futbolística en Guerreras. Es la única tlaxcalteca que se encuentra actualmente jugando al fútbol de manera profesional y la primera convocada a una selección mayor".

La deportista creció en el futbol profesional al jugar en la Liga MX femenil con Lobos de la BUAP y Cruz Azul, este último su actual equipo.

