Carmen García muestra el orgullo tlaxcalteca

Carmen García sostiene que sus participaciones internacionales en concursos de fitness lo hace con la representación orgullosa de Tlaxcala. La Miss Universo en un par de ocasiones señaló que su estado es su bandera cuando sale del país.

Deportes Ana Valentina Macías Zamora gana Top Fitness Star

Más información:➡️Laura Hernández gana Míster Tlaxcala

García es una mujer tlaxcalteca, que trasciende en el mundo en su deporte, el fisicoculturismo. En la entidad se ha hecho popular por sus logros, los que refirió que “comparto con mi gente”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

La deportista señaló que se siente orgullosa de ser mexicana y tlaxcalteca, por lo que país al que voy digo que soy tlaxcalteca.

Enfatizó que como mujeres lo importante es atreverse, quitarse ciertos miedos, hablarlo, no callarse, hablo mucho del amor propio, abrirnos caminos.

Deportes En fisicoconstructivismo, consigue Quechol triunfo en CDMX

Te recomendamos:➡️Realizan primera copa de fisicoculturismo en Quilehtla





Añadió que las experiencias hay que compartirlas en la vida, no guardarlas, “tener la disponibilidad de hacerlo”.

La Miss Universo Fitness se convirtió en emprendedora al dar apertura a su gimnasio en plaza Ocotlán, entronque con Santa Ana Chiautempan.

Estoy contenta, principalmente por la invitación que me hacen para participar en eventos por la mujer, aquí en Tlaltelulco me tomaron en cuenta, es una parte de que me ha gustado, estar con toda mi gente, estoy nuevamente en Tlaxcala, después de hacerlo en la Ciudad de México; estoy aquí para compartir los logros.

Deportes Campeona difunde activación física

No dejes de leer:➡️Obtiene tlaxcalteca dos segundos lugares en el North American Championship 2022

Al llegar al ser empresario del deporte, con su fitness en Ocotlán, señaló que es parte de mi gran sueño como atleta era crear un centro deportivo, un proyecto familiar aquí en Tlaxcala, siempre creyendo en mí en una carrera de casi 10 años, quiero compartirlo con todos ustedes, es un proyecto con base en mucho esfuerzo, emprendimiento del que estoy aprendiendo.

Deportes Califican 4 tlaxcaltecas a panamericano de taekwondo ITF

Te puede interesar:➡️Tendrá Zacatelco evento nacional de fisicoculturismo

Refirió que son un gimnasio especializado en el entrenamiento personal, siempre acompañado por un entrenador, siempre guiado.

Carmen, a raíz de su triunfo en el Miss Universo de Celaya, Guanajuato, comentó que la gente se le acerca y reconoce su victoria. Cuando se enteraron del proyecto se han sumado, tengo muchos fans y estoy contenta, mucho de lo que soy se lo debo a todos ustedes.

Continúa leyendo:➡️Carmen García, tercera del mundo en fisicoculturismo y fitness

DATO:

Carmen García está certificada como entrenadora a nivel nacional e internacional.