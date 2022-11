Protestas en Irán llegan hasta el Mundial: jugadores guardan silencio durante su himno

Probablemente el Irán contra Inglaterra sea el partido más activo en cuanto a protestas se refiere. Primero, los británicos se arrodillaron para pedir trato igualitario en la sede de la Copa del Mundo, sin embargo, pocos notaron que los asiáticos también tuvieron su propia lucha.

Los iraníes salieron al campo y luego de calentar se dieron un momento para hacer una oración, todos en círculo y abrazados. Esto llenó de emoción y emotividad a los aficionados de aquel país que estaban presentes en el Estadio Internacional Jalifa.

Cuando llegó el momento de la ceremonia de los himnos nacionales, los de Irán simplemente se abrazaron y se mostraron tristes, cabizbajos, eso sí, con una clara negativa de cantar el Himno Nacional del régimen clerical.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022

Esta protesta se da un par de días después de los hechos violentos de Kurdistán, donde mataron a balazos a tres personas que protestaban contra el actual régimen del país, donde el líder es Ali Khamenei.

Asimismo, en la tribuna del estadio donde debutaba Irán aparecieron pancartas con la leyenda "Mujeres Vida Libertad", una consigna que se ha convertido en el símbolo de las mayores protestas que han tenido lugar en el país desde la Revolución Islámica.

La consigna "Mujeres. Vida. Libertad" se ha convertido en la bandera de las protestas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral. / Foto: AFP

¿Qué sucede actualmente en Irán?

Hace un par de días, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a tiros al menos a tres manifestantes en la zona noroeste del país, todo durante las protestas que comenzaron luego de la muerte de la joven Mahsa Amini, quien había sido detenida por la policía de la moral por una infracción en el uso de su velo.

“Las fuerzas represivas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes en la ciudad de Divandarreh, matando al menos a tres civiles”, compartió a la agencia de noticias AFP.

El liderazgo clerical que se mantiene en el poder se ha enfrentado a violentas manifestaciones en los últimos dos meses, sin embargo, han respondido con represión, dejando un mínimo de 342 muertos y más de 15 mil detenidos, según el grupo de Derechos Humanos de Irán.

Publicado originalmente en ESTO