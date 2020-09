Oribe Peralta cree que las indisciplinas en Chivas se deben a malos cimientos

Oribe Peralta tomó el rol de papá, da consejos, orienta y puede ser que regañe. El Cepillo cree que las indisciplinas en Chivas y en el resto del futbol mexicano se deben a malos cimientos. Oribe les aconseja a los jóvenes enfocarse en el trabajo y luego la diversión. Hay tiempo para todo: “Yo trato de transmitirles lo que sé, muchos me escuchan, me les acerco para apoyarlos o simplemente despejarlos, decirles que no se preocupen, lo que sea, a mí se de joven se me acercaron muchas personas, me apoyaron, entonces quiero hacer lo mismo, dejar un legado fuera del futbol, aportar en la cancha significa mucho, pero también fuera, porque en México nos estamos olvidando de formar personas antes que jugadores de futbol”, dijo Oribe.

Esa idea de Peralta la comparte la directiva: “He platicado con Mariano Varela, Ricardo Peláez, Michel Leaño y su visión encaja perfecto con lo que yo digo, muchos clubes no se preocupan por generar personas para un futuro, a muchos les da igual cómo lleguen a Primera División, por eso hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito, que se compran coches, hacen un montón de tonterías, lo hacen porque no hay bases”, expresó Peralta.

El Cepillo fue duro: “Primero es lo que te deja, hacer deporte, la disciplina, el trabajo, después vendrá la diversión, ya habrá tiempo para divertirte”, dijo Oribe.

Sobre su condición física tras dar positivo por coronavirus, Peralta contó que está “bien, recuperando la fuerza, la verdad es difícil, el cuerpo te pide descanso y se lo tienes que dar, gracias a Dios soy afortunado por estar, muchas personas que tuvieron el virus desgraciadamente ya no están con nosotros, entonces estoy bien, recuperando el ritmo, me tocó jugar con la Sub-20 el sábado y me sentí bien”, confesó.

Oribe sabe esperar, enfrente de él hay jugadores más aceitados: “Tengo mucho tiempo sin jugar, obviamente pierdes ritmo, no estás al nivel de los compañeros, pero tengo que apoyarlos, un equipo necesita de todos, cerró.