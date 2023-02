Ganó Vázquez dos pruebas en serial de marcha en Coyoacán

El andarín tlaxcalteca, Isaac Vázquez Ferreyra, logró dos primeros lugares en el serial anual Coyoacán, Ciudad de México, evento celebrado el pasado fin de semana y que contó con la presencia, como invitado especial, del doble medallista olímpico Raúl González.

El deportista de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, se impuso en los cinco kilómetros categoría elite libre y en los tres kilómetros, categoría submaster de 34 a 39 años.

El marchista señaló que los tiempos en ambas pruebas fueron sobresalientes en el rango nacional.

“Llegaron juveniles y libres de nivel nacional, yo esperaba que llegaran los atletas que fueron a olímpicos y mundiales para tener mayor fogueo y jalar más, no se presentaron, el más sobresaliente fue Cristian Berdeja, excampeón mundial juvenil y medallista centroamericano”, apuntó.

Vázquez Ferreyra informó que “hice lo mío, buscando ritmo para futuras competencias”.

Refirió que para esta justa recibió apoyo del Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet), para los gastos de traslado, hotel y alimentos.

El andarín subrayó que ve bien este tipo de eventos para difundir la marcha. En la justa estuvo presente la olímpica tlaxcalteca Victoria Palacios, quien llevó a su sobrina a competir.

“Es un orgullo para mi representar a esta bella tierra Tlaxcala y salir victorioso. Se agradece el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Idet”, sostuvo.

Añadió que para alcanzar un menor nivel necesita fogueo internacional, “es necesario para llegar a los selectivos en buena forma y calificar a los próximos Juegos Centroamericanos y Campeonato Mundial”, señaló.

Reiteró que estar en Podebrady Praga, República Checa le dará mayor nivel, antes de la Copa Panamericana de caminata, selectivo para los mexicanos, a celebrarse en Nicaragua, el 16 de abril.

“Que se me apoye para salir al extranjero a competir, que es donde está lo bueno; si México tuviera un evento como los que hay en Europa, me quedo a competir en mi país, como los había hace años, los challenge de marcha y semana internacional de caminata, pero ya no los hacen, ahora solo en Europa”, enfatizó Vázquez Ferreyra.

El tlaxcalteca se alista para Copa Panamericana en Nicaragua