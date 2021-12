Huamantla, sede de festival charro navideño

Huamantla será sede los días 18 y 19 de diciembre del primer torneo charro navideño con la participación de equipos de la entidad. Emmanuel Díaz, integrante del comité organizador, informó que la justa repartirá 35 mil pesos, que serán repartidos entre los tres primeros lugares, a una sola vuelta.

Comentó que la única cuota de inscripción es de 10 mil pesos para repartir 1 4 mil al campeón, 12 mil al subcampeón y 10 mil para el tercer lugar.

El evento arrancará con la primera competencia a las 14:30 horas, la segunda justa en punto de las 19:00 horas y en la segunda jornada iniciarán acciones a las 11.30 horas, para cerrar a las 16:00 horas.

No se permitirá que un charro compita con dos equipos y no hay cancelación de última hora. Para esta torneo el comité organizador ofreció ganado para piales, colas, terna, lo relacionado a ganado de jineteo, manganas y paso de la muerte corre a cargo de los equipos, con una presentación no mayor de cinco yeguas por equipo.

El comité organizador informó que como en la mayoría de los eventos charros, se adjudicará el triunfo al equipo con menor cantidad de puntos negativos en toda la competencia, si persiste el empate, ganará el equipo que menos puntos malos tenga en la suerte del coleadero y si continúa el empate decidirá la temática para desempatar.

