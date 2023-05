¿El Rey se despide? LeBron James pensaría en el retiro tras eliminación ante Denver

Parecía que los Lakers se volverían los candidatos número uno al título después de haber eliminado claramente a los Warriors. Actuales campeones.

Sin embargo la serie ante Nuggets exhibió muchas limitaciones que Los Angeles posee en varias fases del juego. Primero en el limitado plan de juego que posee su entrenador, es decir, que si las cosas no arrancaban bien, rara vez el equipo podía enderezar el camino. Segundo, la inconsistencia del 90% de su plantilla.

Puede que hayamos visto el último partido de LeBron James 🥲. pic.twitter.com/8TqG73MRGq — LA CEJA (@lacejadeLA) May 23, 2023

Parecía que los Lakers contaban con un gran roster con estrellas confirmadas como Anthony Davis, LeBron James, DeAngelo Russell y por supuesto, Dennis Schroeder, quienes sumados a Rui Hachimura, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt y Lonnie Walker, parecían armar un sólido conjunto.

Sin embargo, todos y cada uno de ellos, rara vez brillaba dos encuentros seguidos y ni hablar de una temporada completa o siquiera una serie.

Como podemos ver en Miami o Denver, sus estrellas suelen cargar con el equipo en cada duelo y en la ocasión que esto no llega a suceder, es cuando la banca hace lo suyo.

LeBron James ya no es el mismo de antes

Por último, podemos ver claramente como LeBron James, a pesar de seguir teniendo números bastante buenos, ya no es el mismo de antes. No es aquel jugador que te puede promediar dobles dobles o incluso triples dobles y ni hablemos de cargar con un equipo, tal y como lo hizo en Cleveland o Miami.

pic.twitter.com/tjdjjviXBb — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 23, 2023

En conferencia de prensa posterior a la derrota, James dijo lo siguiente:

“Fue un viaje bastante extraordinario. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera”.

En caso de que James opte por el retiro, claramente sería una buena decisión retirarse en este momento, antes de que su carrera comience a descender por un espiral.

