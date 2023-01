Prepara Instituto del Deporte de Tlaxcala primer control de atletismo

Como parte de las estrategias para la promoción y desarrollo del deporte, así como la captación de talentos, el gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), invita a deportistas, clubes atléticos, escuelas públicas, municipios y entidades deportivas que practiquen la disciplina de atletismo, a participar en su primer control, el cual se realizará el próximo sábado 4 de febrero en las instalaciones de la dependencia.





Al respecto, la titular del IDET, Madaí Pérez Carrillo, informó que las categorías que integrarán esta justa deportiva estatal serán en las ramas femenil y varonil, y se integrarán a partir de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, por lo que podrán participar todos quienes hayan nacido en el año 2001 y hasta el año 2011.

“Este será nuestro primer filtro, queremos ver el nivel de nuestros deportistas, tenemos confianza en que participarán un número considerable, por eso está abierto a todas las niñas, niños y jóvenes que les guste practicar el atletismo y que quieran competir”, indicó.





Las pruebas que formarán parte del programa de competencia en este primer filtro son en pista: 60 metros, 150 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros, mil metros, 2 mil metros marcha, mil metros marcha, 2 mil metros marcha y 5 mil metros marcha, entre otras, mientras que para la modalidad de campo son: salto de longitud, impulso de bala, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina.





El evento es totalmente gratuito e iniciará a partir de las 8 de la mañana. En este sentido, los interesados deberán inscribirse a partir de la publicación de la convocatoria a través de la página de redes sociales o bien comunicarse a los números telefónicos 241 41 2 05 95 y 2 08 38. Cabe señalar que los atletas tendrán derecho a inscribirse a dos pruebas únicamente.





El jueceo será designado por el Comité Organizador y formará parte de los eventos de preselección con perspectiva a la conformación de la selección estatal que participará en el proceso clasificatorio de Juegos Nacionales Conade 2023, organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), misma que tendrá sede en el estado de Tabasco.