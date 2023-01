Ángel Bautista regresa a las canchas con Halcones de La Magdalena

Ángel Bautista, quien está al frente de una academia formativa en Tlaxcala, volvió al futbol, esta vez como jugador del equipo Halcones de La Magdalena, que participa en la liga de Chiautempan.

Deportes

El exjugador profesional comentó que tiene cinco partidos con el cuadro de Tlaltelulco con el que se siente bien y emocionado por ayudar a sus compañeros.

Entérate: ➡️ Salen vivos los Dorados; Tlaxcala y Sinaloa empatan a 1

El futbolista está al frente de una academia formativa en Tlaxcala. | Everardo Nava

“Angelito”, después de incursionar en Coyotes emigró a Alebrijes de Oaxaca, volvió a la Liga Premier, de ahí fue al balompié de Estados Unidos de América, regresó a la Liga de Expansión con Coyotes y de ahí dejó de jugar año y medio, para decidir por convertirse en entrenador.

Deportes Llegará el programa "Biciteando Tlaxcala" a lugares naturales en Ixtenco

“Me siento bien con el proyecto de la academia y ahora como jugador de Halcones, mi posición es de medio campo de enganche y tengo cuatro goles”, sostuvo.

Lee más: ➡️ Ángel Román Bautista regresa a los Coyotes

Añadió que estar en cancha le satisface, por el hecho de seguir en el deporte, “el futbol me gusta, me siento bien jugando, es un pasatiempo, es algo que siempre dan ganas de hacer, sea profesional o no, lo sigo disfrutando”.

Ángel Bautista porta con entusiasmo el uniforme de los Halcones de La Magdalena Tlaltelulco. | Everardo Nava

Comentó que el futbol profesional no le deja nostalgia, “porque pasó el momento que tuve, intenté hacerlo lo mejor que pude, ahora vivo otro reto, otro rol como entrenador”.

Te recomendamos: ➡️ Ángel Bautista está de regreso con los Coyotes

Refirió que la gente de Tlaxcala lo quiere, “sigo vigente, me saludan, me piden foto, la gente siempre me recuerda bastante bien”.

Deportes Selección de luchas asociadas va a nacional clasificatorio

Bautista informó que su academia cumplirá el primero de febrero dos años de creada, por lo que alistan su aniversario en Tlatempan.

La escuela tiene niños y jóvenes de cinco a 20 años de edad, compiten en ligas infantiles locales y los más grandes, de 16-17-18 años en la liga Mexicana Premier Asociación, con sede en Puebla.

Entérate: ➡️ Ángel Bautista feliz con triplete, piensa hora en los Chapulineros

2 títulos a Coyotes en la Liga Premier dio Ángel Bautista