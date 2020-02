Regresa al atletismo Katya Olaya Jiménez

La atleta tlaxcalteca Katya Olaya Jiménez Zempoalteca, siete veces medallista de la Olimpiada Nacional, en cinco de ellas como oro, regresa a la actividad deportiva con el club Tigres.

Además de consolidar una trayectoria ejemplar en el mundo del atletismo, está por terminar su licenciatura en fisioterapia y aunado a su proyecto de microempresaria con las cabañas de Techichilco en Los Reyes Quiahuixtlan, municipio de Totolac, hoy por hoy es una mujer de éxito.

Premio Estatal del Deporte en el año 2012, medallista de oro en los III Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, condecorada como Talento Deportivo Nacional, en la Presidencia de la República en el año 2011, son solo algunos de sus laureles en su exitosa carrera deportiva.

A sus 25 años de edad, casada y con un hijo de seis años de edad, que vislumbra que seguirá los mismos pasos de la madre, Katya Olaya se dice agradecida con la vida y el deporte, que le ha otorgado el enorme tesoro de ganar muchos amistades.

Recordó que transitó como atleta de alto rendimiento por 11 años, y resaltó: “empezamos una nueva etapa con un nuevo equipo de atletismo, además estamos en periodo de renovación, con nuevos proyectos como organizadora de eventos deportivos junto con Roberto Varela Cano”. Asimismo, compagina su gusto por el deporte y la terapia física con su microempresa familiar de renta de cabañas en el cerro de Los Reyes, un lugar que ha sido sede de varias competencias deportivas de senderismo, debido a su privilegiada ubicación.

Por último, comentó que busca dejar un legado en el mundo del atletismo, “siempre he pensado que ser Premio Estatal del Deporte no solamente conlleva tener buenos resultados, sino ser un buen ejemplo, yo pienso que como ícono del deporte es importante dejar un legado, no solo practicar, también enseñar lo que me ha dejado el atletismo”.

10 AÑOS de edad tenía Katya Olaya Jiménez Zempoalteca cuando inició en el mundo del atletismo de la mano de Arturo Durán,

