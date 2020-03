Suspenden juegos en Seven contra Seven

La cancha Seven vs Seven anunció que a partir de este lunes suspende actividades en sus diferentes torneos.

Deportes No suspende el beisbol del sur

El espacio de futbol siete ubicado en la comunidad de Ocotlán, Tlaxcala continuó sus torneos durante toda la semana anterior hasta el domingo.

Deportes Asiste tlaxcalteca a asamblea nacional de ciclismo

Mario Popocatl Sandoval comentó que no ha recibido ninguna notificación de algún organismo de salud, por lo que siguieron con su competencia.

Pero ante la presión social tomó la decisión, con la directiva de esta cancha, de suspender a partir del lunes. Dijo que el espacio es un proyecto por iniciativa propia y que nadie lo sufraga. Añadió que los árbitros viven al día y sus ingresos sostienen a su economía familiar.

La cancha Seven vs Seven celebró su jornada dominical con 10 partidos de 8:00 a 18:00 horas

LEE MÁS

Deportes Quieren retomar los triunfos en el boxeo tlaxcalteca

Deportes Andrés Roldán tiene 79 años y es jugador activo