Tlaxcala recibirá a deportistas de cinco entidades en Regional de Ajedrez

Como parte de los esfuerzos del gobierno del estado para promocionar la sana competencia y el juego limpio en la entidad, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) organizará el Regional de Ajedrez rumbo a Nacionales Conade 2023, el cual se realizará del 24 al 26 de marzo en la capital del estado.

Serán 12 deportistas los que representen a la entidad en la justa deportiva, las categorías son sub 12 años (2011 y menores), 13–14 años y 15–16 años, en ambas ramas.

Los estados de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala como anfitrión, se enfrentarán en esta ocasión con el objetivo de conseguir su pase a la etapa final de Nacionales Conade 2023. Para esta edición, serán dos lugares por categoría, en las ramas femenil y varonil, lo que sumarían seis pases por entidad.

La titular del IDET, Madaí Pérez Carrillo señaló que esta es una excelente oportunidad para que los atletas vivan la experiencia y que las familias se den cita para que puedan ver de cerca a los competidores que se encuentran en el proceso clasificatorio y para que animen a los niños a que se inscriban a un club.

Buscamos con este tipo de eventos que los padres de familia puedan llevar a los pequeños a que observen como se realiza una competencia y que animen a sus hijos a participar más adelante, por eso tienen que integrarse a club deportivo, para que puedan competir posteriormente; tenemos mucho talento con muchas habilidades, mencionó.

Los representantes estatales en la categoría sub 12 son: Ximena Domínguez Pérez, Valentina Carro Vera, Anthony Amaury Sánchez Tlapale y Josef Karon Edmundo Juárez Cabildo; para la categoría sub 14, serán Emiliano Sánchez López, Diego Moreno Guzmán, Valeria Domínguez Pérez y Abigail Díaz Munguía Loreto; finalmente, para la categoría sub 16, serán Erin Huerta Osorno, medallista de Nacionales en ediciones pasadas, Miguelina Malinalli Morales Vásquez, Giovani Ortega Muñoz y Ángel Palestina Díaz.

Es así como el gobierno que dirige Lorena Cuéllar Cisneros, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala, impulsa el desarrollo y talento en el deporte amateur de la entidad.