Tlaxcalteca Paola Xanat es la revelación de 2022

Paola Xanat Casillas Valencia, de Tetla de la Solidariad, creció deportivamente en este 2022, año que la convierte en una de las revelaciones del deporte estatal.

La atleta logró subir al podio en los Juegos Nacionales Conade, en el sofocante calor de 38 grados centígrados de Hermosillo, Sonora.

El resultado no fue del todo satisfactorio para la deportista, quien vislumbraba al menos ganar la medalla de plata. Su bronce lo logró en los 800 metros planos, categoría sub-23.

"Cuando llegué a la meta, me sentí mal conmigo misma, esperaba lo mejor, entrenamos para un tiempo de dos minutos con 12 segundos, era plata fácil, pero en la carrera no se dio, me acorralaron y no pude salir”, comentó.

Por las altas temperaturas en Hermosillo, señaló que sintió que no absorbía el aire, por lo que terminó su prueba muy agotada.

La estudiante del séptimo semestre de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que durante la pandemia desarrolló sus estudios a distancia desde su natal Tetla de la Solidariad, “lo hice desde mi casa, eso me dio la oportunidad de trabajar en pista con mi entrenador Orlando Viera Peraza”.

Añadió que le quedan dos años para terminar su carrera en Ciudad Universitaria. “En cuanto al deporte nos preparamos para el 2023, año en el que correré en Primera Fuerza y Universiada”.

Refirió que tiene en mente desarrollarse en los 800 y mil 1500 metros planos. “Queremos bajar el tiempo para lograr medalla en la Universiada Naciona

PERFIL

Paola Xanat tiene 22 años de edad, nueve de ellos como corredora.





