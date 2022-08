Atletismo le abrió puertas a Elizabeth Tuxpan

Elizabeth Tuxpan es la tlaxcalteca más destacada este año en el atletismo por sus logros en eventos de carácter nacional. La ganadora de oro en los 10 mil metros y plata en los cinco mil metros en los pasados Juegos Nacionales Conade, resultado de su talento deportivo, ingresó a la Universidad de las Américas Puebla como becaria deportiva.

La joven de Axocomanitla está cerca de concluir sus estudios de nivel superior al pasar al noveno semestre de la carrera de ingeniería ambiental.

Sostuvo que este 2022 es el mejor año de su vida deportiva con sus podios en Hermosillo, Sonora, pero debió superar difíciles momentos por el clima. “Me siento bien a pesar de la temporada difícil el año pasado, no se me dieron bien las cosas”, refirió. Añadió que en Sonora el clima cercano a los 40 grados centígrados no le fue favorable, pero logró ganar el primero y segundo lugar.

Enfatizó que no estaba acostumbrada a correr en ese calor, pero pudo salir adelante por el trabajo duro en el entrenamiento y por la mentalidad de subir al podio. “Gracias a Dios se dieron los resultados, voy a seguir entrenando para calificar a eventos internacionales”, comentó.

Tuxpan Hernández adelantó que en mayo próximo terminará su carrera universitaria y recordó que su ingreso a la UDLAP ocurrió porque visores de esa institución educativa la detectaron en un evento nacional. “Me ofrecieron la beca, entré y gracias al apoyo de la Universidad ha ido evolucionando mi carrera, estoy en uno de mis mejores momentos”, señaló.

Informó que fue segundo lugar en los cinco mil metros de la Universiada Nacional por lo que está clasificada para el panamericano universitario de Yucatán, que tendrá desarrollo en octubre próximo.

La atleta mencionó que continuará activa en lo que resta del año, luego de tomar vacaciones por el pesado 2021. “No había descansado y ahora voy a retomar mi temporada, enfocada para el año próximo”.

