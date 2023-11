Toros de Tlaxcala, referente de vida

A dos años de su fundación, los Toros de Tlaxcala, equipo integrado con jugadores ciegos y débiles visuales, se convierte en un referente de vida, refirió su entrenador Manuel López Vázquez.

Deportes Detecta visor del América a 9 niños tlaxcaltecas

Más detalles:➡️Mujeres, aguerridas en el campo de juego

Señaló el docente en educación física, que en estos momentos van hacia adelante en una sociedad desorientada, rota en su tejido social.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



Con este tipo de actividades el club da un mensaje, principalmente a los jóvenes que no vemos convencidos, que no deben sentirse en el suelo, no vernos que estamos en la lona, que debemos ser fuertes ante las circunstancias de la vida, sostuvo.

López Vázquez dijo que es satisfactorio representar a Tlaxcala con los equipos libre y juvenil varonil.





Deportes Coyotes, Campeón en Clubes Unidos

Te recomendamos:➡️Coyotas de Tlaxcala hace historia en futbol femenil

Comentó que en octubre pasado asistieron a su primer nacional, en Cancún, Quintana Roo, con jugadores de 13 a 21 años de edad. Tuvimos dos partidos en el grupo 3, ante Ciudad de México y San Luis Potosí, los dos últimos campeones y subcampeones del evento, en 2022 y 2023”, mencionó el estratega. En esa justa, Tlaxcala cayó 7-0 y 4-2, por lo que se quedó en la primera ronda. “Vivimos cosas positivas, fuimos la selección más juvenil con promedio de 15 años ocho meses, tenemos equipo para jugar de cinco a seis nacionales más, subrayó.

Deportes Club Nanacamilpa, un siglo de futbol

Sigue leyendo:➡️Bangú conquistó la Copa América





DEBUT EN CASA

El equipo Toros juvenil debutará en su estado el domingo próximo, lo hará en la cancha Saraperos de Chiautempan cuando enfrenten a su similar Pachuca FC.

Manuel López Vázquez refirió que el partido será a las 11:00 horas y una hora después se medirá su equipo categoría libre ante el mismo rival del estado de Hidalgo. Hacemos la invitación a todos los amantes del futbol que asistan, no se van a arrepentir, son juegos de mucho nivel, de muchos sentimientos, sobre todo de muchas lecciones de vida, vamos a tratar dar todo en la cancha, enfatizó. Comentó que Pachuca FC contribuye a una sociedad de inclusión.

Deportes Organizan juego homenaje en memoria del “Chiquillo”

Lee más:➡️Clubes amateurs de futbol en Tlaxcala no persiguen fines lucrativos: “Jimmy”





SELECCIONADO NACIONAL

Los Toros de Tlaxcala tienen un seleccionado nacional juvenil, Edwin Lara Hernández, joven de Santa Ana Chiautempan, que fue visto por el entrenador nacional en un partido disputado en la Ciudad de México y lo llamó para representar al país.





Deportes Se corona futbolista tlaxcalteca con el Austin FC II en EE. UU.

Infórmate: ➡️Xalti 03, campeón de la Copa por la Salud

El futbolista de esta entidad formó parte en agosto pasado, de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en la justa celebrada en Colombia.

El docente con maestría en educación física y título de preparador físico informó que los entrenamientos del equipo los llevan a cabo en las canchas del IV Señorío, en la Ciudad de Tlaxcala, por lo que invitó a jóvenes desde los 12 años de edad y adultos de cualquier edad, a sumarse al club, para representar al estado.