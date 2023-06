¿A ti también te pidieron “un minuto de tu tiempo” por WhatsApp? Cuidado, podrías ser víctima de fraude

No eres el único, miles de usuarios de WhatsApp han recibido un texto, por lo regular con ladas de larga distancia, donde solicitan “un minuto de tu tiempo” para hablar de negocios.

Los remitentes cambian, aunque casi siempre son nombres de mujer que ofrecen trabajos remotos como calificar compras por internet, valuar servicios con cinco estrellas o ver videos en línea.

Hace unos días, una usuaria tlaxcalteca reportó haber recibido uno de estos chats. El mensaje decía textualmente:

Este es un trabajo de medio tiempo que no interferirá con su otro trabajo y no tendrá que pagar ninguna tarifa por adelantado. El trabajo es simple, solo necesita dar me gusta a un video de YouTube y enviar una captura de pantalla, y se le pagará. Pagamos 100 pesos por tareas, puedes darle like a videos en tu tiempo libre y ganar hasta 6000 pesos por día ¿Estás interesado en trabajar con nosotros?

Ella, por curiosidad, respondió qué se necesitaba para inscribirse en el trabajo, a lo que respondieron lo siguiente:

Buen trabajo, creo que ya sabes cómo trabajamos. Agrega a nuestra recepcionista en Telegram. Ella lo está esperando, señora/señor, para transferirle sus primeros 100 pesos y lo agregará al grupo de tareas para que pueda ganar más 6000 pesos y más

Suponiendo que se podía tratar de fraude, la usuaria reportó y bloqueó el número, acción que deberían tomar todos los destinatarios, según el aviso de privacidad de la aplicación móvil. Sin embargo, no todos han tenido esa información a la mano y las estafas por internet siguen su curso.

Cómo operan los estafadores

Al ofrecer una atractiva oportunidad de empleo, el supuesto reclutador invita a la víctima a registrarse en una aplicación externa, por lo regular es en Telegram.

Una vez registrado, el reclutador envía una serie de tareas sencillas y pide hacer pequeños depósitos bancarios a una cuenta, los cuales son retribuidos con ganancias para ganar la confianza de los usuarios.

Luego de un tiempo, los ciberdelincuentes dan su golpe final: cuando Telegram recibió un número determinado de registros y depósitos con cifras mayores, el chat se cierra para siempre y el afectado pierde todo el dinero aportado.

Cabe señalar que quienes se suscriben a Telegram también aumentan el alcance de la estafa y lo convierte en un sistema de fraude piramidal.

Qué hacer si recibes estos mensajes

Hasta el momento, la aplicación responde que al igual que con los mensajes SMS y las llamadas telefónicas, cualquier usuario de WhatsApp que tenga tu número de teléfono puede contactarte, ya sea que esté o no entre tus contactos.

Sin embargo, si un mensaje te parece sospechoso o suena demasiado bueno para ser cierto, es mejor no abrirlo ni compartirlo. Cuando recibas este tipo de mensaje, te recomendamos que lo reportes, bloquees al remitente y elimines el mensaje.

Bajo ninguna circunstancia se deben proporcionar datos personales, bancarios o familiares a números desconocidos. Recuerda que las empresas y bancos nunca te van a solicitar tus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, cuando no seas tú quien inicie una operación.