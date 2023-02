Advierten sobre fraudes financieros; vishing, una estafa vía telefónica

Aprovechando la primera parte del año y la reactivación económica, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó a los tlaxcaltecas ante los fraudes financieros, principalmente el vishing, estafa que se hace vía telefónica.

Explicó que en este tipo de fraude, los delincuentes contactan a sus víctimas a través de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por empleados de alguna institución financiera, generalmente argumentando cargos indebidos en alguna de sus cuentas, engañando así a los usuarios para adquirir sus datos confidenciales.

Por lo anterior, la Condusef llamó a los usuarios de servicios financieros a no dejarse engañar por este tipo de llamadas o mensajes que buscan cometer fraude con sus cuentas. Posteriormente, recomendó algunas medidas para evitar ser víctima de vishing, que han identificado en varios bancos: no responder ningún mensaje de correo sospechoso o remitentes desconocidos, nunca ingresar las contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por un correo electrónico, chat o mensaje de texto.

Abundó que los usuarios deben evitar proporcionar información financiera y llamar directamente a la institución bancaria ante cualquier incertidumbre. Para cualquier duda o consulta adicional, pueden comunicarse a la Condusef, al teléfono 01 800 999 8080 o bien, en la página de internet www.gob.mx/condusef.

La Condusef aclaró que ni las entidades financieras, ni VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas, mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, a menos que el usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera.

ESTUVE A PUNTO DE CAER EN UN FRAUDE: BERENICE N.

Berenice N., empleada de una empresa de servicios, compartió que en enero de este 2023, estuvo a punto de ser víctima de un fraude financiero.

Dijo que cuando estaba en su horario laboral recibió una llamada, pero por el ruido de su centro de trabajo no logró escuchar perfectamente, lo que le ayudó a evitar el delito.

Narró que le marcó un hombre, quien dijo ser ejecutivo del banco donde tiene su tarjeta de nómina. Le dijo que el sistema reportó una notificación por un cargo de unos medicamentos, de ahí que necesitaba corroborar la información.

“Pero eso me lo dijo como tres veces porque no escuchaba bien, había un poco de ruido, el hombre insistió en que le diera mi NIP. Se me hizo muy raro, la verdad me dio miedo porque no recibí ninguna notificación a mi celular por alguna compra. Entonces decidí cortar la llamada y verifiqué en mi banca móvil mi saldo. No había ningún movimiento”, finalizó.