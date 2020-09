¿Cómo será la Tierra en 2050?

El calentamiento global es un fenómeno que viene acentuándose con el pasar de los años, a consecuencia de la acción humana, y que los científicos han advertido desde mediados del siglo pasado.

Adaptación y mitigación son las dos palabras claves en la transformación del planeta en las próximas tres décadas; desaparición de especies, ciudades hundidas por el aumento del nivel de mar, sequías, huracanes, son algunos de los fenómenos que nos esperan, advierten expertos.

La Universidad de Arizona dice que una de cada tres especies de animales y plantas podría desaparecen en 50 años. Cortesía | Pixabay

De acuerdo con diversas predicciones científicas hechas a lo largo de los años, las principales transformaciones que la Tierra experimentará para el año 2050 son:

INCREMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL

Hasta tres grados centígrados es la estimación del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC) para la temperatura global en 2050, teniendo en cuenta la tendencia actual de emisiones de gases contaminantes.

MÁS PLÁSTICO QUE PECES

La Fundación Ellen MacArthur señala que los plásticos consumirán el 20 % de toda la producción de petróleo de los próximos 30 años, el equivalente a vaciar cuatro camiones en el océano cada minuto para el año 2050.

EL ÁRTICO SE DESCONGELARÁ

La tendencia en los últimos años, a conciencia del calentamiento global, amenaza el Ártico.

A prueba de ello, una investigación hecha por la Universidad de Hamburgo (Alemania), ha predicho que el círculo polar dejará de tener hielo durante el verano para el año 2050.

Investigaciones predicen que el círculo polar dejará de tener hielo para el año 2050. Cortesía | Pixabay

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

Las predicciones de subida del mar pronostican un aumento de más de cinco milímetros al año para 2050. Si la tendencia continúa, en el futuro muchas ciudades y ecosistemas sucumbirán ante el avance de los océanos, debido al deshielo del Ártico.

EXTINCIÓN MASIVA DE FAUNA Y FLORA

Estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona advierte que una de cada tres especies de animales y plantas podría desaparecen en 50 años si no se reduce el calentamiento. Es decir, en 2070, la Tierra experimentaría la mayor extinción masiva.

Breakthrough National Centre for Climate Restoration predice que, de no tomarse las medidas necesarias en 2050 sería el fin de la especie humana. Cortesía | Pixabay

EL SOL EMITIRÁ MENOS LUZ Y CALOR

Entre 2020 y 2070, se espera una irradiación solar total reducida a un 0,25 %, alcanzado su punto álgido en 2050. El efecto de enfriamiento producido por un gran mínimo es solo una fracción del aumento de la temperatura causada por la concentración de dióxido de carbono. Por tanto, el mínimo solar no evitará que la Tierra continúe calentándose.

HABRÁ MENOS ALIMENTOS

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) pronostica que en 30 años será difícil alimentar a la población mundial, debido al crecimiento de la población y a la destrucción de ecosistemas agrícolas.

¿ES EL FIN DE LA ESPECIE HUMANA?

Si no se toman medidas de mitigación de la crisis climática y ecológica actual, en 2050 sería el fin de la especie humana, así fue la alarmante predicción del centro especializado australiano Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

No obstante, esta hipótesis no goza de demasiado apoyo entre la comunidad científica, pero estarás de acuerdo que no estaríamos lejos de dichas catástrofe, si no se toma urgente cartas en el asunto. Con información de Muy Interesante

