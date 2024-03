¡Conmueve a huamantlecos! Preparan fiesta de cumpleaños para Erik, un infante que padece una avanzada enfermedad genética

Una historia de amor y solidaridad es el caso de Erick N., un estudiante de primaria en Huamantla que mañana cumplirá 12 años de edad.





El menor padece osteopetrosis y ha perdido la vista por este padecimiento, pero sus padres de familia y profesores han optado por no decirle que tiene esta enfermedad que ha mermado su salud.





Ante este difícil panorama de salud, los padres del infante organizan una gran celebración para cumplir el sueño de Erick N., que es tener una fiesta con muchos regalos, de ahí que invitaron a las personas a llevar un obsequio para el pequeño.





El infante estudia en el turno vespertino en la escuela primaria "Lic. José López Portillo", en Huamantla, donde será su fiesta de cumpleaños a las 14:30 horas, pero este gesto han movido corazones de muchas personas de Huamantla, quienes se han comunicado para colaborar en la fiesta.





Lamentablemente, la enfermedad del infante ha avanzado más rápido de lo previsto y se ha dificultado su movilidad y perdió la visión, pero quieren regalar momentos de alegría antes de partir del sueño de la vida.





Al compartir el sueño de Erick en redes sociales, diversos giros comerciales se han unido a la celebración y han ofrecido diversos insumos, como tamales, pasteles, helados y algodones de azúcar, entre otros. Además, un grupo ofreció una función de títeres, payasos y hasta un DJ para amenizar el festejo.





No obstante, esto no podrá ser compartido con las personas que lleguen a entregar el regalo, pues los alimentos, espectáculos y la capacidad de la escuela no será suficiente para albergar a tantos invitados, pues los organizadores reconocieron que se les salió de las manos y podría llegar una gran cantidad de personas.





Por lo tanto, compartieron un comunicado que cita "agradecemos la descomunal respuesta de la ciudadanía, pero no podremos atender a cada uno como se merece, suplicamos el respeto a la familia y el límite que han solicitado para acceder a nuestro pequeño y frágil compañerito Erick".





Por lo tanto, las personas podrán entregar el regalo en punto de las 14:30 horas en la reja de la escuela, pero no ingresar a la fiesta, la cual será a puerta cerrada y no permitirán el ingreso de medios de comunicación ni políticos para evitar que lucren con el evento.





Además, dijeron que no permitirán sacar fotografías o videos para proteger la identidad y salud física y emocional de los familiares y el menor.