Conoce a Paula Soto, promesa tlaxcalteca del flamenco nacional

Para valorar a las “jóvenes promesas” de cada Encuentro Nacional de Flamenco, Danza Española y Experimental, los jurados consideran la trayectoria y ejecución en el baile de los aspirantes. Este año solo fueron seleccionadas cinco de las cuarenta solicitudes, entre ellas, la de la tlaxcalteca Paula Soto. Con solo 14 años de edad, Paula fue la bailaora más joven de la edición 2023 del encuentro celebrado el mes pasado en Veracruz.

Con el apoyo de su familia y mediante la rifa de un cuadro pintado por su mamá, la bailaora logró cubrir sus viáticos para representar con orgullo a Tlaxcala en el programa nacional. Y, derivado del reconocimiento que recibió, espera inspirar a otras niñas de su edad a partir de la constancia y determinación por la danza española.

Paula Soto fue la bailaora más joven de la edición 2023 del Encuentro Nacional de Flamenco, Danza Española y Experimental. Foto | Cortesía: Paula Soto

Para Paula no existe brecha entre querer y poder, pues lleva bailando casi mitad de su vida y, de hecho, su proyecto a largo plazo es profesionalizarse en España. Siempre he querido que el flamenco forme parte de mi vida, me quiero dedicar a él y quiero demostrar que sí se puede vivir de eso, dijo en Entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Arte y juventud

Desde los 8 años de edad, Paula es alumna del taller de flamenco del Centro Cultural La Libertad de Apizaco, dirigido por la maestra Amalia Romero. Desde entonces, ha participado en innumerables tablaos donde la expresión es siempre protagonista.

De acuerdo con el Colegio Cabo de Hornos, el arte estimula las habilidades cognitivas y permiten la comunicación en los jóvenes. Permite explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales. Además, desarrolla la tolerancia y la empatía.

En ese sentido, “Vida” es la definición que Paula le da al baile; según ella, esta es una forma de expresión que no muchas cosas te lo pueden dar. Cuando te enojas con tu mamá o cuando no te va bien en la escuela, puedes sacar tu enojo bailando en lugar de gritar o llorar.

Bajo esa premisa fue que en 2021 obtuvo la beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico con su proyecto de formación artística “Catarsis Flamenca”, el cual mantiene vigente a pesar de haber concluido el periodo de beneficio.

El propósito de la beca se logró; otras compañeras se inspiraron y ahora son ellas quienes se ganaron la beca el año pasado. Aunque sea puse mi granito de arena para ellas. Además, gracias a la beca supe que nunca debía dejar el flamenco y nunca lo voy a dejar, finalizó.