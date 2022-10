La muerte no es una tragedia, todos estamos expuesto a ella: Tanatólogo

Edgar Reyes Moreno, director de Funerales Sandoval, siente respeto por la muerte, pero no le teme, pues dice que no debe ser vista como tragedia, es una simple etapa del ser humano, y todos estamos expuestos a ella.

A diferencia del grueso de la población, el prestador de servicios fúnebres no percibe los fallecimientos como algo doloroso, pues cree es la simple pérdida de la vida, además, su quehacer está fundado en la tanatología.

Aseveró que tiene los conocimientos científicos en torno a la muerte, trata de comprender sus ritos y significado, pero desde una disciplina profesional, la cual integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual para vivir en plenitud.

Entrevistado en su negocio, ubicado en calle Miguel Hidalgo y Costilla, refirió que para poner en marcha la funeraria debió someterse a diversos estudios, en los cuales aprendió el comportamiento del ser humano.

Resaltó que los individuos mantienen una estrecha relación con la muerte desde tiempos ancestrales, muestra de ello, cada año celebra a los fieles difuntos, basados en sus creencias religiosas y culturales.

Eso sí, admitió que la defunción de un ser querido es algo natural e inevitable y él se ha mentalizado cuando pierda a un familiar directo, para no sentir mucho dolor, tal vez tristeza, pero sería capaz de embalsamarlo con sus propias manos.

Aunque no ha atravesado tal circunstancia, añadió, lo afrontaría con valor, pues sabe que “todos vamos para allá y es algo ineludible”, entonces, los servicios funerarios son básicos para la población.

En pandemia falleció un familiar y aunque no fue alguien cercano, mis hijos derramaron lágrimas de tristeza, pero a mí no me pasó, lo cual, no quiere decir que soy una persona insensible, simplemente lo veo de manera profesional, sostuvo.

El tanatólogo recordó las palabras de unos de sus maestros quien dijo que, en ese negocio deben enaltecer la muerte al grado de poner “bonitos” a los difuntos, por eso, sí es mujer la fallecida, la maquillan y cambian, si es hombre lo bañan, afeitan y le cortan el cabello.

Reyes Moreno y su familia profesan la religión católica, pero sus servicios son tan diversos que también se adapta a rituales de otras religiones y ha vendido féretros grabados con imagen de la llamada Santa Muerte.

Los familiares consienten o cumplen la ultima voluntad de su difunto, pues también me han pedido cajas de otros colores, como rosas, morados, negros y hasta con grabados extraños para la ocasión, como el escudo del Club de Futbol América, resaltó.

Entre otras cosas, contó a El Sol de Tlaxcala, prefiere “irse por la derecha”, pero algunos de sus colegas se encomiendan a satanás o a la muerte, para supuestamente ocurran accidentes y sus ventas incrementen.

Me tocó ver como un colega les pegaba a las cajas o las colocaba con sentido de los pies en la puerta, para que se vendieran; otro definitivamente tenía un altar con un demonio y cuando tenía bajas ventas le daba cinturonazos, efectivamente vendía, pero después supe murió trágicamente, se fue a estampar en los arcos, soltó.

Por otro lado, comentó, no ha vivido situaciones paranormales, lo más extraño, pero muy común para él, los ruidos en pasillos de la funeraria o en las salas de velación, lo cual piensa, son energías “atrapadas”.

Entre risas, sostuvo, no siente miedo cuando escucha esos sonidos extraños, pues si lo experimentara no serviría para desempeñar el negocio que le da de comer todos los días.

COVID-19 GENERÓ IMPORTANTES GANANCIAS

El empresario admitió que la temporada de Covid-19 le dejó bastantes ganancias, pues los precios se elevaron por el fenómeno de la oferta y la demanda. Para el correcto desempeño de sus funciones se capacitó en el tema, además, fue un requisito indispensable para obtener permisos.

Subrayó que ninguno de sus colegas falleció por coronavirus, aunque sí se contagiaron y padecieron la enfermedad, pero no fue el caso de él y su familia, pues antes y durante la pandemia se vitaminaron y realizaron las maniobras con la mayor protección.

¿Cuánto cuestan los servicios funerarios?

En torno a los precios, detalló, el más barato es de tres mil 500 pesos y el más cotizado alcanza los 30 mil pesos; la variación económica depende de la madera con que estén hechos los féretros.

Expuso, todos los servicios incluyen la renta de la capilla o sala de velación y la recolección del cuerpo en el domicilio, en la Procuraduría General de Justicia del Estado o en el hospital.

Por otro lado, señaló, funerales Sandoval ofrece financiamiento previo a la muerte de quien lo contrata o de algún pariente, denominado “Plan de previsión”, el cual tiene un plazo de cuatro años y la ciudadanía puede pagarlo en mensualidades.

Son 315 o 270 pesos mensuales, dependiendo del paquete contratado, además, es 100 % transferible y cada año se actualiza de acuerdo a la inflación, mencionó.

En cuanto a los meses con mayor registro de fallecimientos, el director de Funerales Sandoval puntualizó que son de septiembre a febrero, pero se acentúa en diciembre y enero, por el cambio brusco de temperaturas y porque hay dinero, consumo de alcohol y, por ende, mayor número de accidentes.

Agregó que en fin de año la ciudadanía no calcula los riesgos implicados al conducir en estado de ebriedad y otros factores donde también va implícito el alcohol, como las riñas, atropellamientos, y una larga lista de etcéteras.

