Logran exitosa segunda cosecha de chiles en el espacio

En unos deliciosos tacos, astronautas de la NASA degustaron unos picosos chiles que son producto de la segunda cosecha que los navegantes espaciales realizaron fuera de nuestro planeta.

Doble Vía ¿Necesitas el certificado de vacunación? Así puedes obtenerlo

El cultivo y cosecha de estos pimientos, corresponde al experimento de plantas “Hábitat de Plantas 04” (PH-04, por sus siglas en inglés), fue realizada por el ingeniero de vuelo Mark Vande Hei, de la Expedición 66 y es considerado el más largo de la historia de la Estación Espacial Internacional, pues se emplean más de cuatro meses para obtener el comestible.

Continúa leyendo: ➡️ NASA publica video del aterrizaje del rover Perseverance en Marte

En esta ocasión el experimento inició en junio, con 48 semillas de pimiento que fueron desinfectadas y colocadas en una base científica que fue enviada a la estación espacial, donde la astronauta Shane Kimbrough, miembro de la tripulación, insertó las bases en el APH y añadió agua el 12 de julio.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

Para la polinización de las plantas, los astronautas utilizaron los ventiladores del hábitat a diferentes velocidades para que se dispersara el polen y también llevaron parte de este proceso a mano.

Te puede interesar: ➡️ NASA enviará dos nuevas misiones de exploración a Venus para 2026

De esta segunda cosecha, 12 chiles serán enviados de regreso a la Tierra para que sean analizados y los resultados darán a conocer los efectos que tiene la microgravedad en los cultivos.

Para este experimento, se tomó la variedad de un pimiento picante Hatch de Nuevo México para cultivo a campo abierto, pero empequeñecido para que cupiera dentro del APH.

¿QUÉ ES EL HÁBITAT AVANZADO DE PLANTAS (APH)?

Lee también: ➡️ Fernando de la Peña Llaca, el mexicano que entrena a astronautas de Elon Musk

El APH es una cámara de crecimiento cerrada que tiene cámaras de video y más de 180 sensores en contacto interactivo constante con un equipo del centro Kennedy.

Space experiments filled the Exp 66 crew’s day as four station astronauts continued packing for a return to Earth. https://t.co/9TiVf892aT — International Space Station (@Space_Station) November 2, 2021

Este laboratorio orbita la tierra a 250 millas de altura y el objetivo es permitir la producción de cultivos durante misiones largas.

Por último, el investigador del PH04 ,Matt Romeyn, informó que incluso había algunos chiles más picantes que otros. No es inesperado, dado el efecto desconocido que la microgravedad podría tener en los niveles de capsaicina de los pimientos, explicó.

LEE MÁS: ⬇️

Doble Vía Si se retrasa tu autobús por más de dos horas puedes pedir un reembolso

Doble Vía Billete de 20 pesos gana premio al "mejor nuevo billete conmemorativo" de América Latina