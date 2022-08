'Manos de tijera' de Totolac, cumple 35 años en la peluquería

Ramón Jiménez Sánchez es su nombre de pila, pero en Totolac lo conocen como el 'Manos de Tijera', porque en cuestión de minutos corta el cabello, afeita y peina al gusto de los clientes.

"Los dejamos bien guapos para la escuela y para el trabajo, voy de casa en casa porque las rentas están caras y debo comprar los medicamentos porque mi esposa tiene cáncer", expresó.

Ramón Jiménez Sánchez es el 'Manos de Tijera' de Totolac. | Tomás Baños

Los peluqueros, peluqueras y barberos son artífices en la tendencia de la belleza, ya que aplican técnicas innovadoras y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados.

El hombre de tez morena y complexión delgada, comentó que antes de la pandemia, rentaba un local donde atendía a sus clientes en el municipio tahonero. Sin embargo, dijo que una vez que la gente hizo caso al confinamiento para no contagiarse de SARS-CoV-2, el cierre de su negocio fue inminente.

"Aguanté hasta el primer mes de 2020, me iba bien y alcanzaba para la familia, tenía clientela y no había enfermedades", expuso.

No obstante, manifestó que una vez que su esposa fue diagnosticada, las oportunidades de trabajo se han escaseado y "cuando no hay trabajo pinto casas, podo jardineras y me voy de chalán en la construcción".

A propósito del Día Internacional del Peluquero (que es celebrado el día 25 de agosto), dijo que poco tiene que festejar cuando en casa hay una persona con enfermedad crónica.

Recordó que el 20 de agosto pasado cumplió 35 años de peluquero, pues su hermano Zeferino se lo llevó a Netzahualcóyotl en la Ciudad de México, porque no quedó inscrito en el Colegio de Bachilleres de Panotla para seguir estudiando. "Flavio y yo éramos chicharitos en la peluquería, así empezamos con el apoyo de mi otro hermano, luego, en la Telesecundaria de Totolac, comenzamos hacer los cortes a los alumnos en forma gratuita", enfatizó.

A menos de una semana que cumpla 50 años de edad, -el próximo 31 de agosto-, subrayó que mientras Dios le conceda esperanza, seguirá con el tratamiento de su esposa Nohemí Solís y bajo el cuidado de su hijo Ramón de seis años.

Confió en que muy pronto la Secretaría del Bienestar del gobierno de la República integre a su esposa en los subsidios para discapacitados, toda vez que hace dos meses le hicieron el trámite.

Esto porque en el Ayuntamiento de Totolac que preside Ravelo Zempoalteca Enríquez le mendigan una despensa y apoyos para su esposa.

Mientras tanto, se persigna después de que cada cliente le pague por su trabajo. "El apoyo es para alimentos y medicamentos de mi esposa, envíe usted felicitaciones a todos los peluqueros de Tlaxcala, hoy jueves es nuestro día", puntualizó.

DATO

El Día Internacional del Peluquero se debe a que el Rey Luis IX de Francia fue quien consagró a su peluquero personal como hombre libre.

No solo se rinde homenaje a los peluqueros y peluqueras del mundo, sino que también conmemoran el fallecimiento del Rey Luis IX, un 25 de agosto de 1270.

