¡Muy tlaxcalteca! Helado de pulque, tlaxcales, muéganos y pan de fiesta: entre los postres más solicitados en Huamantla

Mientras los alfombristas de Huamantla confeccionan los motivos que este año pintan las calles del Pueblo Mágico, los locales y turistas abarrotan en la acera a los comerciantes de postres y bebidas.

Cultura Llegarán a Xcaret textiles de Contla

Entre los alimentos dulces que destacan en las calles principales del municipio están los tradicionales muéganos, los tlaxcales, el pan de fiesta con helado, el tepache, los barquillos de helado sabor maíz azul, pulque y lavanda, entre otros.

Entérate:➡️Huesero, cura tradicional

La señora Sofía elabora muéganos con su esposo desde hace más de treinta años y comparte a este medio que durante La Noche que Nadie duerme la derrama económica es muy alta para todos los artesanos, en su caso, se triplican las ventas:

En estos días se vende mucho; normalmente traigo unas doce bolsitas, pero en este día ya van unas veinte que me traen y ahorita me van a traer más

. También señala que la frescura de sus productos es indispensable para conservar la tradición de este postre: “Ahorita los están haciendo; son al momento, me los traen conforme se van acabando”, dijo a este medio.

No te pierdas:➡️Mole negro de huitlacoche, un regalo de Tlaxcala para el mundo

Por su parte, Rita prepara tlaxcales y sus ventas, aunque son buenas, no representan la popularidad que antes tuvieron. Antes los tlaxcales se vendían muy bien, pero ahora hay tantas cosas que a la gente ya no le gustan o ya prefieren otros platillos, dijo a este medio. No obstante, asegura que, por tratarse de La Noche que Nadie Duerme, y luego del periodo de confinamiento, vende muy bien: “Los otros años pues no hubo venta, hoy es temprano y ya casi acabo la venta del día”.

Además de postres, los elotes preparados, esquites, chicharrones y tacos de canasta también son parte de la oferta culinaria de esta fiesta.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios El carro que transporta a la Virgen de la Caridad es una representación de la parroquia de la Sagrada Familia de la Ciudad de México Municipios Hoy llega "Chuntaro Style" a Huamantla: se presenta gratis El Gran Silencio