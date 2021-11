Alejandra Astorga y su amor por la cocina

Alejandra Astorga Salinas es una influyente chef de Tlaxcala que ha estado en diversos lugares de México y fuera, llevando lo mejor de su sazón, ha tenido grande e importantes reconocimientos, hoy orgullosamente presume su tierra y sus tradiciones por medó de sus recetas de cocina.

Es egresada del Instituto Culinario Pizzolotto. Su mejor logro es la satisfacción de cada uno de sus comensales. Ha colaborado en el restaurante Las golondrinas en Roses Girona, Cataluña, España, en el instituto D’Gallia en Lima, Perú. Hotel Four Seasons Punta de Mita, Nayarit. Real del Mar en casa canción del Mar como Chef Particular de Jon Shirley, por mencionar algunos.

Ha sido docente en distintas universidades del estado entre las que destaca la Universidad del Valle de Tlaxcala en la que participó activamente en la organización de los encuentros de cocina tradicional.

También es Chef de banquetes en Salón colibrí de Tlaxcala, negocio familiar. Actualmente es Chef del Hotel San Francisco Tlaxcala.

¿En qué momento te das cuenta de tu vocación como Chef?

"Es muy gracioso y común que muchos de los chefs coincidimos en estudiar esta carrera por no llevar matemáticas y en realidad no sabemos lo que nos espera, teniendo esto claro, en el año 2000 conozco a un chef que laboraba en un conocido salón del estado y comienzo a platicar con el sobre mi decisión de estudiar gastronomía, me invita a participar con él y a conocer la escuela en la que era subdirector en ese entonces y finalmente quedo convencida".

¿Cuál es tu inspiración en la cocina?

"Mi gran inspiración es y será siempre mi familia, cuando era pequeña mis abuelos maternos Manuel (QEPD) y Elena (QEPD) nos mantenían siempre en la cocina, comiendo y ayudando y hacían cosas deliciosas, nos invitaban a probar y a preparar con ellos algunas cosa, su manera de consentir a sus nietos era cocinando para nosotros, pero lo hacían con tanto amor y mi abuela era tan dedicada en cada platillo que hacia cosas exquisitas, desde pequeñas estuvimos con ellos compartiendo muchísimas recetas y consejos, y hablo en plural porque mi hermana Ariana, también es chef y es extraordinaria… Espero algún día desarrollar el excelente sazón de mi abuela y de mi madre que dicho sea de paso también cocina delicioso, aprendió de la mejor".

¿Cuáles consideras son los ingredientes o condimentos que distinguen tus platillos?

Me gusta mucho cocinar platillos que tengan que ver con mis raíces, la cocina e ingredientes tlaxcaltecas son un verdadero manjar y trato de usar maíz, nopal, frijol, huitlacoche y muchos más ingredientes de México, creo que somos un país y un estado delicioso en muchos sentidos que no le pedimos nada a las cocinas más famosas del mundo.

¿Qué es lo que más te apasiona de hacer tu trabajo?

"Ver entrar por la puerta platos vacíos y que todos los comensales queden totalmente satisfechos, y posteriormente tenerlos de vuelta".

¿Quiénes te han inspirado, quien es tu más grande influencia?

Mi mayor influencia es el orgullo de ser tlaxcalteca y de que en el país y en todo el mundo sepan que Tlaxcala existe y sabe delicioso.

¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu carrera como Chef?

"Poder conocer otras culturas y compartir un poco de lo que Tlaxcala tiene, he tenido la oportunidad de ser ponente en diferentes eventos gastronómicos y turísticos y es padrísimo ver como los que no tienen idea de lo que hay en el estado escuchan, preguntan, se enamoran y se quedan con ganas de visitar y conocer Tlaxcala".

¿Cuál es el reto más grande que has enfrentado en tu vida profesional y en tu vida personal?

Las dos partes van muy de la mano, ya que para lograr objetivos profesionales siempre he necesitado del apoyo de mi familia, mis padres siempre me dieron las armas y oportunidades necesarias para enfrentar cualquier reto, mi padre es una persona perseverante, exigente, de retos, de ciclos, con firmeza en lo que quiere y sabe agradecer las oportunidades y la confianza que los demás ponen en su trabajo y eso me ha hecho tomarlo como mi mayor ejemplo de vida.

"Mi madre me ha inculcado el amor por la familia, por la vida en pareja y a tener a Dios siempre guiando mis pasos, y justamente esos dos grandes pilares de mi vida, me llevaron a formar una familia que en sus inicios fue complicada y no termino del todo bien, sin embargo, agradezco a la vida por haberme dado una gran lección y aprendí a tomar mejores decisiones".

"Afortunadamente ahora tengo a un esposo que me ama y por lo mismo apoya todos mis proyectos, tengo dos hijos a los que tal vez les ha faltado una mamá de tiempo completo pero que sin duda son mi más grande motor y todo lo que hago es por y para ellos y precisamente ahí se encuentra el reto, poder combinar esas dos partes de mi vida es un reto constante".

¿Cuál te gustaría que fuese tu aportación a la gastronomía?

"Tal vez suena repetitivo pero la aportación que me gustaría dejar, es precisamente el amor y el gusto por conocer y probar Tlaxcala, que cada platillo que la gente pruebe lo haga regresar".

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de un plato que te hizo soñar?

"Cuando mi hermana y yo estudiamos, participamos en un concurso en el que realizamos recetas que literalmente habíamos soñado y obtuvimos excelentes resultados".

¿Cuál es tu utensilio de cocina favorito?

"El mejor utensilio que poseo son mis manos, me permiten adaptarme y poder utilizar cualquier herramienta".

¿Con cual de tus platos te sientes más orgulloso?

Elaborar cualquier platillo tlaxcalteca y que quede plasmado en el gusto y en la memoria de cualquier comensal me hace sentirme orgullosa.

¿A que chef actual admiras más y por qué?

"No tengo un personaje favorito, creo que cada uno hace el mejor trabajo que puede desde sus trincheras, para mi aquel chef que defiende su cocina, la presume y se siente orgulloso de ella y pone antes de cualquier cocina de otro lugar, merece toda mi admiración y mi respeto".

Tu consejo para los chefs jóvenes

"Que no se rindan, que luchen por cada uno de sus objetivos, que persigan sus sueños y que sean tan valientes como para defender sus ideales aun en contra de todas las adversidades que la vida les ponga y que siempre se sientan orgullosos de sus raíces pues eso los mantendrá siempre de pie. Que antes de aprender y querer replicar cualquier otra cocina distinta a la suya, sean capaces de conocer y dominar las técnicas de nuestra gastronomía que es de las mejores del mundo".

