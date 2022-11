Niños mexicanos explotan la robótica con innovadoras metodologías 

La exigencia del mundo por poner en práctica la tecnología en nuestro país ha resultado en la creación de Robotix, una organización sin fines de lucro que desarrolla recursos para impulsar y fomentar la educación tecnológica en la población escolar. Esta organización implementa metodologías educativas de Robótica, STEAM, Pedagogías lúdicas, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), entre otras.

De acuerdo con esta organización ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México, las habilidades del siglo XXI que niñas y niños deben desarrollar son: la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y el análisis de datos. Estas habilidades se desatan a través de cuatro soluciones para escuelas: LEGO Education, FIRST LEGO League, Desarrollo profesional docente y RobotiX in the box.

El implemento de estas soluciones en escuelas públicas se ha logrado gracias al patrocinio de empresas particulares y el apoyo de Secretarías Federales como la de Educación y la de Cultura. Gracias a estas organizaciones las escuelas reciben equipo, capacitación y, además, tienen la oportunidad de participar en eventos de innovación y emprendimiento.

Las soluciones para escuelas

LEGO Education es una organización que por más de 40 años ha trabajado con maestros y especialistas en educación para brindar experiencias de aprendizaje lúdicas que dan vida a los temas en el aula y hacen que el aprendizaje sea divertido e impactante. A través de la construcción de figuras LEGO, este programa hace que los estudiantes podrán enfrentar problemas reales para dar soluciones efectivas.

FIRST LEGO League tiene presencia en 110 países e impacto en más de 600 mil alumnos anuales. Este método desarrolla el interés y competencia de niñas, niños y jóvenes de 4 a 16 años en temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM). A través de clubes de robótica en escuelas públicas y privadas.

Desarrollo Profesional Docente busca mejorar las estrategias de enseñanza. Además, brinda las herramientas y los recursos necesarios para que los profesores saquen el mayor provecho de los sets y adquieran nuevas habilidades para implementar en sus clases, ya sea de forma presencial, virtual o en una combinación de ambas.

RobotiX In The Box brinda la oportunidad de impactar entre 100 y 700 alumnos por ciclo escolar y está enfocado a estudiantes y docentes de nivel básico y media superior que convierte al salón de clases en un laboratorio tecnológico y de innovación.

Para Roberto San Martín, hablar de robótica no es hablar de robots ni de hardware, pues “La robótica tiene que ver con cómo concebimos la tecnología, de todas sus integraciones tecnológicas, y cómo podemos aplicar, a partir de la tecnología, nuevas soluciones a problemas de la comunidad y eso le da un fin, digamos que le da un espíritu muy distinto a la robótica”.

Los beneficios de usar tecnología en la educación

1. Compartir conocimiento.

Las redes sociales y la Web 2.0 implica compartir puntos de vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico, además las redes sociales animan a los estudiantes a expresarse y relacionarse con otros compañeros.

2. Ensanchar la mente.

El acceso a la tecnología ha permitido a los niños estar expuestos a las cosas fuera de sus intereses habituales y ampliar sus mentes. Gracias a la facilidad para compartir contenidos es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes materiales educativos como libros electrónicos, infografías, videos y tutoriales. Otra de las ventajas del uso de la tecnología en la educación es su flexibilidad y capacidad de adaptación de cara a que los estudiantes puedan seguir ritmos distintos en su aprendizaje. Los estudiantes más aventajados pueden tener a su disposición contenidos adicionales y aquellos que necesiten un refuerzo, pueden recurrir a materiales de apoyo para reforzar aquello que aprenden en clases.

3. Trae la diversión al aula.

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los estudiantes con más facilidad. De esta forma los alumnos se entusiasman más en aprender.

4. Educación aplicable.

En el mundo laboral, en casi todos los empleos, hay que comprender cómo funciona la tecnología. Si los alumnos comienzan a usarla desde temprana edad entonces estarán mejor preparados para el futuro y podrán conseguir mejores oportunidades laborales.

5. Alcance de la información.

Cualquier respuesta a cualquier pregunta se puede encontrar con unos pocos clics de las teclas en una computadora o móvil inteligente. Potentes motores de búsqueda permiten una forma organizada y sencilla de encontrar las respuestas que los estudiantes pueden necesitar para asignaciones o proyectos.





